BL劇男星遇臨檢被認出　粉絲見他「迷人8塊肌」愛上健身

記者李欣容／台北報導

徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒主演BL劇《圈套》在6月播畢後熱潮未減，將展開亞洲巡迴見面會，其中卞慶華、陳廷軒還遇到粉絲看了劇後開始健身，甚至臨檢被認出，相當有趣。

▲陳廷軒、卞慶華因演出BL劇《圈套》人氣上升 。（圖／翻攝自Instagram／sawadikap__kenny）

請繼續往下閱讀...

徐鈞浩因為拍了《圈套》，收了不少粉絲的道謝訊息，「這就是我想做演員的原因，希望可以帶給人正向的力量。」吳承洋則遇到粉絲對他說些人生故事，他也希望大家都能越來越好。

▲《圈套》見面會，左起陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT(CME)）

卞慶華在海外多了許多粉絲，在旅遊常被認出來，還有粉絲因為他而愛上運動，讓自己變更健康，更有趣的是，陳廷軒有次遇到警察臨檢，一拿下安全帽，警察還認出他，「你是廷軒！」剛好他在劇中演的也是警察，緣分奇妙。

「圈套亞洲巡迴見面會」從台北站出發，將陸續前往泰國、韓國、日本舉辦粉絲見面會，演員們練習了韓語、泰語，希望能與粉絲更接近。

▲《圈套》見面會資訊。（圖／CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT(CME)）

另外8月18日將在台中舉辦亞洲最大場粉絲見面會，將聚集千人與演員相見歡，屆時特別來賓章廣辰將出席，在劇中章廣辰飾演酒吧老闆Andy，與吳承洋過從慎密，讓徐鈞浩大吃飛醋，三人將再同台，勢必十分有趣。