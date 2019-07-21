《女力》梁舒涵解放33E好身材！　曾子余吃醋：不喜歡女友穿太辣

記者李欣容／台北報導

TVBS《女力報到》今（21日）在高雄「LOVE愛河廣場」舉辦粉絲見面會，演員李宣榕、梁舒涵、曾子余、梁瀚名、楊雅筑、尹彥凱搭著「愛之船」登場，梁舒涵難得小露性感，解放33E好身材，讓曾子余吃醋喊，不喜歡「女友」穿太辣。

▲《女力報到》高雄掃街。（圖／TVBS提供）

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梁舒涵特別穿米白色紗裙，微露乳溝，藏不住33E豐滿上圍，曾子余大誇梁舒涵火辣，「舒涵今天就像是夏威夷女郎，想要跟她一起墜入愛河！」隨後表示自己不喜歡「女友」穿太辣，不過這次就算是給南部粉絲們一大福利。

▲李宣榕行前感冒緊急就醫。（圖／TVBS提供）

李宣榕每逢大事就感冒，這回得知要參加南部粉絲見面會，她心情一緊張果然又生病，行前為了準備表演內容，失眠只睡20分鐘，緊急看醫生加上多補充維他命C，聲音總算恢復。

▲《女力》演員盛裝打扮。（圖／TVBS提供）

貼心的梁瀚名一路上不斷關心楊雅筑，就怕她穿著高跟鞋不好走路，尹彥凱則被主持人朵拉（謝雨芝）問，「今天未婚妻黃嫚莉沒來會不會孤單？」尹彥凱超配合回，「我很享受我的單身生活！」

此次為了給粉絲驚喜，安排李宣榕及梁舒涵飆唱《女力報到》主題曲《好想好想你》、《I LOVE YOU》，和粉絲玩小遊戲，晚上再到瑞豐夜市掃街，粉絲的熱情也讓高雄暴雨轉為晴天。