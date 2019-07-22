《七月與安生》電視版劇照曝光！　加入兩大「關鍵角色」

記者李欣容／台北報導

周冬雨、馬思純因電影《七月與安生》共同拿下金馬獎最佳女主角，創下史上首度雙影后紀錄，而改編自同名小說的劇版《七月與安生》將於今（22日）於愛奇藝台灣站全網獨播，由沈月、陳都靈、熊梓淇主演，電視劇版也新增兩大關鍵角色。

▲《七月與安生》電視劇版，沈月飾演李安生。（圖／歐銻銻娛樂提供）

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沈月曾主演2018《流星花園》杉菜一角人氣大漲，陳都靈則出演過蘇有朋執導的電影《左耳》女主角而受到關注，貫串兩人情感的男主角則由SpeXial第四期成員熊梓淇擔綱演出。

▲陳都靈飾演七月。（圖／歐銻銻娛樂提供）

沈月在受訪中曾提到兩位女孩之間的複雜情感，「我覺得我和七月之間的關係像是靈魂伴侶，她對我來說是心靈上的寄託。」熊梓淇被問及會不會怕演出男主角蘇家明後，被網友罵「很渣」？熊梓淇認為自己和角色很不同，「家明有他的無助，劇版對男主角做了很多擴充和豐富。」

▲熊梓淇飾演蘇家明。（圖／歐銻銻娛樂提供）

電視劇版本花了120天拍攝，由寧波到西安再到重慶，故事講述兩個性格迥異的女孩七月（陳都靈 飾）與安生（沈月 飾）相識相知、相愛相殺的成長故事，其中新增職場關鍵角色韓東（鄒廷威 飾）與七月的弟弟九月（梁靖康 飾），強化了七月與安生之間的情感裂痕。

▲▼鄒廷威（下圖左）、梁靖康（上圖）在《七月與安生》電視版飾演關鍵角色 。（圖／歐銻銻娛樂提供）