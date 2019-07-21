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專訪／林思宇初當女主角　傻拿「臉書人氣」確認：真的用我嗎？

記者李欣容／專訪

林思宇5年前從女團A'N'D出道，在《月村歡迎你》中飾演女主角南月禮，無論演技、顏值都受到各界評論，每個禮拜播出她都一邊看評論，一邊緊盯收視，要是收視下滑了，她就會主動去跟導演討論。回顧這段日子，林思宇謙虛說，這一路上只有「幸運」這件事情發生在她身上，但其實她背後的努力，更有魅力。

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林思宇第一次當女主角，專訪時話匣子停不下來。（圖／記者林敬旻攝）

比起有豐富經驗的坤達，林思宇的狀態不安許多，她盡了全力，又怕在別人眼中，自己其實爛透了，「我看完播出，隔天就會開始修正演技，可能我知道這個臉很醜，我就不會再做，有些可以做更好的，我就會做更好。」看到某些鏡頭被剪掉，她也會厚著臉皮去問導演，「是不是我的表現，哪裡又不好了。」

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但是每次導演都回她，「唉！妳又來了，看這幹嘛，來錄！」

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林思宇認為自己沒有神秘感，但其實她的「真」才最有魅力。（圖／記者林敬旻攝）

殺青酒會那天，她在台上哭得唏哩花啦，淚水伴隨著壓力的釋放、感謝與困惑，有點像是被男友提分手，又問不出原因的小女孩，甚至到現在她都還不知道，導演究竟對她的演技滿不滿意。

林思宇笑說，「殺青的時候他（導演）有寫信給我，他說『往往我都不知道怎麼跟妳說，我希望妳怎麼演南月禮，但我們合作過、相處過、磨合過，我知道妳有盡力就好』。」她才知道，導演一直不給她答案，是不要她想太多，否則她會離南月禮越來越遠。

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲只要機會到她手上，她絕不放棄。（圖／記者林敬旻攝）

「出道5年都沒人找我當女主角」林思宇一邊哭一邊笑，說著每次公司推她試鏡女主角，對方都是打槍，不然就是丟綠葉角色給她演，甚至參與了女主角選秀計畫，到最後空降選手一來，自己突然間成了炮灰，未戰先死。

臉書的人氣、代言活動的多寡，都有可能影響到選角結果，「那時候我才了解到，讀書可以獲得一百分，但是演藝圈妳努力之外還要有幸運，我有更釋懷了，就覺得好，沒關係，再來一次我就拼一次。」

她突然想起，當初《月村》找她當女主角時的情形，「我心裡想，『天啊，真的是我嗎...那...你還要看我臉書人氣，還是要看讚數，留言數嗎』。」

全場笑成一團，她被打槍怕了，這個機會來得太快，太幸福。

▲《月村歡迎你》林思宇專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林思宇的經歷驗證了「越努力，越幸運」這句話。（圖／記者林敬旻攝）

因為主持《完全娛樂》的關係，林思宇曾覺得自己太外向、沒神秘感，一度想放棄主持，覺得自己無法穿梭在兩個身分中，但身旁的人都告訴她，這只是過渡期，撐過去就好了，事實也證明了，「撐過去，就是你的。」

有句話是這麼說的—越努力，越幸運，對演員來說，殺青就像是上班族打卡下班，而林思宇還在加班。

她拿起手機，準備好各種劇照、心得，興奮地說，「我終於可以好好Push我的戲了！這是我最後可以做的努力，純粹當一個觀眾，好好的發文推薦，好好的欣賞我們的戲。」

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