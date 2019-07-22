曾治豪心痛吐賀一航生前狀態「他肚子變大」不化驗：醫生只能猜

記者林彥君／台北報導



賀一航的兒子曾治豪上胡瓜主持的《醫師好辣》，上個月剛痛失父親的曾治豪，在節目中透露，賀一航10幾年前被驗出大腸癌時，曾對老婆Judy說：「將來如果有那麼一天，他希望不壓胸、不插管、不化療、不電擊。」選擇讓自己善終的方式。

▲曾治豪上胡瓜的節目。（圖／東森提供）



曾治豪首次公開描述父親當時的病況，「爸爸第二次住院的前兩天反覆燒退、睡睡醒醒、血壓和含氧量過低無法進食，最嚴重的是無法排尿，導致肚子變大。」由於賀一航不同意醫生取出他身體的任何組織做化驗，醫生僅能透過猜測的方式治療，但身體每況愈下。

後來賀一航從加護病房轉為普通病房，曾治豪為讓爸爸舒服地走完生命最後一哩路，接受醫生的建議與安寧病房人員接洽，就在他做好心理準備，暫時離開去完成既定的工作時，卻接到醫院通知父親走了的消息。

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▲賀一航和兒子曾治豪。（圖／翻攝自Facebook／曾治豪粉絲團）

曾治豪說賀一航離世的突然，「住院、發燒、推殯儀館、走了僅花五天。」讓未見到父親最後一面的曾治豪，直到頭七那天才相信父親離開的事實：「但感謝主的是，他最後是在睡夢中離開的。」胡瓜安慰，往另外一個方面想：「他減少了痛苦，這也是他心想的。」