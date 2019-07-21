「Akira師弟」台灣開唱連2天實現願望！　苦練中文寵粉 

記者吳睿慈／台北報導

Akira師弟、三代目J Soul Brothers主唱登坂廣臣20、21日連續兩天在南港展覽館舉辦個人演唱會，他首次以個人名義來台，共吸引6000人到場朝聖。演唱會「HIROOMI TOSAKA 2019 SUPERMOON ～UNDER THE MOONLIGHT～」舉辦第二日，他顯得更有活力，帶來第一首歌《Supermoon》時便嗨喊「台北Are you ready」，不時喊著「Jump」帶動氣氛，全場跟著節奏搖擺。

▲「Akira師弟」登坂廣臣台灣連唱2天。（圖／avex taiwan提供）

登坂廣臣21日在南港展覽館舉辦個人演唱會，他秀出苦練的中文「大家開心嗎？跟我一起嗨到最後。」咬字清楚的發音獲得全場尖叫聲認證。首度以個人身份來台，他送上台北場限定歌單《雪花》，台下歌迷聽得如癡如醉，接著，隊友ELLY驚喜現身力挺，帶來最新單曲《PINK DIAMOND》等3首歌曲。

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▲登坂廣臣帶來勁歌熱舞。（圖／avex taiwan提供）



連續帶來多首勁歌熱舞，登坂廣臣安可時獻上《under the moonlight》、《heart of gold》，他心情愉快告白「I Love You」，最後下台一鞠躬。結束兩場演唱會，登坂廣臣會後向媒體表達心情，「終於感到比較安心穩定了。，記得三年前來台灣心裡一直想完成的願望終於實現，也感到很滿足和開心。」希望下次還有機會來台開唱「在這2天演唱會結束後，反而有更多想法誕生，如果下次再來到台灣會有更多想要嘗試的事，也漸漸變得更加明確。」

▲登坂廣臣下次來台想泡溫泉。（圖／avex taiwan提供）



而他此次訪台，主要精力放在演唱會上，還有抽空到國父紀念館散散心，「一直一來都是從遠處看101，這次總算可以近距離看到，希望下次還可以去走訪台灣更多其他地方。」許願下次想去泡溫泉，他明日離台，班機不公開。