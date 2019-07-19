美炸！曾沛慈新造型曝光...蛻變中長髮　日系優雅噴發知性女人味

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈加盟亞神音樂後，終於要推出最新專輯《謎之音》，在外型上她也同樣「升級」，赴日本拍攝照片，之前常以中性面貌示人的她，改留了中長髮，並換上雪紡紗洋裝，蛻變成氣質高雅的日系美女，展現亮麗、知性風貌，盡顯恰好不過熟的女人味，試裝時她原本有點不習慣，但一看到照片，馬上放聲大喊：「不會吧！」滿意到不行。

▲▼ 曾沛慈這次走知性日系風格，散發剛剛好的女人味。（圖／亞神音樂提供）

請繼續往下閱讀...

專輯同名歌曲《謎之音》請到同門師姐徐佳瑩（Lala）作曲、葛大為作詞，專輯風格拋棄她向來給人的率性陽光印象，透視她的內心世界，「因為很在乎」、「其實很怕生」，曾沛慈提到過往的她，時常處於徬徨與不安的狀態中，源自於不夠清楚自己是誰，「以前的我是個以焦慮著稱的人，我總是太聚焦在別人有沒有在乎我，其實都忘了，我沒有好好在乎自己。」

▲ 曾沛慈新專輯以黑白色調和三稜鏡映照出多元、不規則的自己。（圖／亞神音樂提供）

現在她歷經轉換公司的兩年摸索、沉澱，曾沛慈也試著學會緩步生活，練習釋放緊繃的思考節奏，重組自己並儲備能量，這期間的沉潛與養精蓄銳，讓她不僅在戲劇上有所斬獲，繼接演《我們與惡的距離》大放異彩，新推出由王小隸導演的《你那邊怎樣,我這邊ok》也獲超高評價。新專輯將於26日開始預購、8月16日推出。