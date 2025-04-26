486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

記者黃皓瑋／綜合報導

現年56歲的電商名人486先生（陳延昶），經常以直率性格評論時事，受到許多網友喜愛。近期他在節目《新聞挖挖哇》中，分享自己40歲診斷出糖尿病的經歷，坦言自己過去飲食較不節制，水果經常1次吃好幾斤，也曾將糖尿病症狀誤認為肝臟出問題。

▲486先生自曝過去吃水果較不節制。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



486先生自曝在確診糖尿病前，曾有一段時間「吃飽就想睡」，原以為是肝臟出問題，不料後來抽血檢查發現是糖尿病。他也透露自己有家族病史，有位親叔叔同樣是患者，不過那位叔叔的病情控制不佳，雙眼接近全盲，因而讓486先生在得知自己也得到糖尿病時，內心感到很震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於罹患糖尿病的可能原因，486先生坦言，由於小時候家裡條件不好，讓他長大賺了錢以後，對吃的方面較為放縱。他以吃水果舉例，透露以前吃小玉西瓜時，經常會將西瓜對半切、1次就吃掉一半；荔枝、龍眼等則是飯後一口氣吃好幾斤。此外，過去的他也常將1大盒冰淇淋直接挖來吃，等吃到滿意了，才將剩下的冰回去。

▲486先生分享自己罹患糖尿病的經歷。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）



對此同為節目來賓的營養師劉怡里分析，486先生以前吃水果最大的問題是「量」，透露如荔枝、龍眼等GI值（升糖指數）較高的食物，食用的時候須控制份量。她也建議：「如果以男生來講的話，（1天）大概2到3碗的水果。」但如果選到高GI的水果，則改成「吃半碗」較為恰當。