白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

記者張筱涵／綜合報導

白冰冰旗下歌手陳思瑋13日出席賴慧如婚禮時醉酒失態，遭婚宴會館人員關切，甚至爆出當場大喊「我沒有老婆」引發議論。事後白冰冰也公開表示遺憾，並嚴正表示會要求陳思瑋深刻反省。經過幾日沉澱，陳思瑋於26日首度在社群平台發文，坦承錯誤並表達自省之意。

▲賴慧如和劉家銘13日補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）



陳思瑋在貼文中寫下：「人生中有些自己大意的錯誤，因為有過錯，我更謙虛地學習自省、自醒、自嘲、自我幹譙。」他感性表示，唯有從錯誤中成長，才能更好地善待自己及愛自己的人。他也特別感謝白冰冰的指導：「謝謝冰冰姐的點滴教導，讓我修正成為更好的自己。」展現出誠懇悔過的態度。

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▲陳思瑋喝酒失態，深刻反省。（圖／翻攝自FACEBOOK／木工歌手 陳思瑋）



陳思瑋強調，不因犯錯而否定自己，也不會將責任推諉他人，並將此次事件視為人生的考驗與成長機會：「每當錯誤發生，能罵罵自己，也是為了那個更精彩成熟的明天。」最後，他也不忘宣傳當晚播出的《民視超級冰冰Show》，呼籲大家鎖定節目，支持音樂大師鄭進一與擋泥板女神陳明真登場的精彩內容。

【陳思瑋臉書全文】

人生中有些自己大意的錯誤,因為有過錯，

我更謙虛的學習自省，自醒，自嘲，自我幹譙

從中才能更好的善待自己。才能善待愛我的人 謝謝大家的關心

謝謝冰冰姐的點滴教導 讓我修正更好的自己

一直希望自己是個可用之才 不要因為錯誤而懷疑自己的信心，

也不要因為犯錯去怪東怪西，

人活一輩子謝謝所有的錯給我生命的考驗跟成長，

讓我每當錯誤能罵罵自己 也是為了那個更精彩成熟的明天。

也請拜託收看今天晚上八點精彩的 民視超級冰冰Show

大師來著

音樂鬼才 鄭進一

擋泥板女神 陳明真

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。