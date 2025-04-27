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白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

記者張筱涵／綜合報導

白冰冰旗下歌手陳思瑋13日出席賴慧如婚禮時醉酒失態，遭婚宴會館人員關切，甚至爆出當場大喊「我沒有老婆」引發議論。事後白冰冰也公開表示遺憾，並嚴正表示會要求陳思瑋深刻反省。經過幾日沉澱，陳思瑋於26日首度在社群平台發文，坦承錯誤並表達自省之意。

▲▼賴慧如、劉家銘婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴慧如和劉家銘13日補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

陳思瑋在貼文中寫下：「人生中有些自己大意的錯誤，因為有過錯，我更謙虛地學習自省、自醒、自嘲、自我幹譙。」他感性表示，唯有從錯誤中成長，才能更好地善待自己及愛自己的人。他也特別感謝白冰冰的指導：「謝謝冰冰姐的點滴教導，讓我修正成為更好的自己。」展現出誠懇悔過的態度。

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▲▼木工歌手 陳思瑋。（圖／翻攝自FACEBOOK／木工歌手 陳思瑋）

▲陳思瑋喝酒失態，深刻反省。（圖／翻攝自FACEBOOK／木工歌手 陳思瑋）

陳思瑋強調，不因犯錯而否定自己，也不會將責任推諉他人，並將此次事件視為人生的考驗與成長機會：「每當錯誤發生，能罵罵自己，也是為了那個更精彩成熟的明天。」最後，他也不忘宣傳當晚播出的《民視超級冰冰Show》，呼籲大家鎖定節目，支持音樂大師鄭進一與擋泥板女神陳明真登場的精彩內容。

【陳思瑋臉書全文】

人生中有些自己大意的錯誤,因為有過錯，
我更謙虛的學習自省，自醒，自嘲，自我幹譙
從中才能更好的善待自己。才能善待愛我的人 謝謝大家的關心
謝謝冰冰姐的點滴教導 讓我修正更好的自己
一直希望自己是個可用之才 不要因為錯誤而懷疑自己的信心，
也不要因為犯錯去怪東怪西，
人活一輩子謝謝所有的錯給我生命的考驗跟成長，
讓我每當錯誤能罵罵自己 也是為了那個更精彩成熟的明天。
也請拜託收看今天晚上八點精彩的 民視超級冰冰Show
大師來著
音樂鬼才 鄭進一
擋泥板女神 陳明真

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陳思瑋, 白冰冰, 賴慧如

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