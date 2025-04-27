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温貞菱遇地震失去求生意志！姚愛寗爆摯愛癱瘓「世界末日預言」願一起殉情

記者孟育民／台北報導

《下課花路米》全新「全球暖化系列」將從5月3日起每週六晚間七點於小公視播出，走進北極、帛琉與挪威，和三位主持人林哲熹、温貞菱、姚愛寗共同感受氣候變遷的真實衝擊。今（27日）舉辦記者會，談到世界末日的話題，温貞菱分享自己的經驗，「有一次地震的時候，我就是立刻衝去抱住我家的一隻貓，準備要去抱另一隻貓的時候，發現他塞在床底下死不出來，我就抱著貓想說如果塞在床底下的貓發生什麼事，我應該也活不下去了，所以我就想說算了，坐在原地，我是屬於不逃跑派的，太愛貓咪了。」

▲▼林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

▲林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

日本漫畫《我所看見的未來》預言7月5日將發生毀滅性地震，掀起外界討論，被問到世界末日前會想做什麼？林哲熹坦言自己已經計劃好，會跟導演朋友開著對方的悍馬到南投山上躲起來，「沿路基本上應該是安全，如果有什麼車子就可以直接撞開，南投比較高，我是理工派。」

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▲▼林哲熹。（圖／公視提供）

▲林哲熹坦言會到南投避難。（圖／公視提供）

姚愛寗說沒特別想做什麼，但透露自己養15年的兔子前陣子癱瘓，特此去算星牌，結果算出日子差不多也是到七月，她感觸地說：「如過世界末日就剛好跟我的兔子一起，一個殉情的概念，我做過很多次的心理準備，醫生跟我提過要不要安樂死，我每次都會一秒落淚，這個是真的很難做好心理準備，只能過好每一天。」在一旁的温貞菱聽著也感觸盈眶，直言：「真的超想哭！」

▲▼林哲熹、温貞菱、姚愛寗出席《下課花路米》記者會。（圖／公視提供）

▲姚愛寗。（圖／公視提供）

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温貞菱, 姚愛寗, 下課花路米, 林哲熹, 全球暖化系列, 我所看見的未來

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