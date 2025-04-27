香港金像獎／郭富城2亮點登紅毯「隔5年再戰影帝」　吳彥祖也來了

記者黃庠棻／台北報導

第43屆香港金像獎在今（27）日舉行，入圍的電影包含《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》 ，其中《破·地獄》入圍18項大獎堪稱最大贏家，稍早紅毯已於4點半舉行，吸引許多影迷關注。

▲郭富城登上第43屆香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

天王郭富城在第43屆香港金像獎中憑藉《臨時劫案》入圍最佳男主角獎，他稍早穿著一身黑色西裝走上紅毯，髮型梳著一頭俐落油頭，整個人的造型以脖子上的黑色蝴蝶結與臉上的黑色墨鏡為亮點，特殊的配飾讓他在團隊中相當突出。

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▲郭富城登上第43屆香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

本屆香港金像獎中，郭富城將與林峯 《九龍城寨之圍城》、劉青雲 《爸爸》、游學修 《看我今天怎麼說》、許冠文 《破·地獄》一同角逐影帝寶座，這也是他繼2020年電影《麥路人》入圍香港電影金像獎最佳男主角後，時隔5年再度入圍。而距離他上一次奪得影帝獎座已是9年前，憑藉《踏血尋梅》奪得出道多年以來的第一座香港金像獎得最佳男主角。

▲郭富城登上第43屆香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）

不僅如此，在郭富城走完紅毯後，曾與他在電影《三岔口》中合作的吳彥祖則與導演曾國祥一起登上紅毯，吳彥祖穿著一套深咖啡色西裝現身，在採訪中表示希望自己出演的《寒戰》系列電影能夠趕緊跟觀眾見面。

▲吳彥祖登上第43屆香港金像獎紅毯。（圖／翻攝自YouTube／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards）