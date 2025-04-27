被侯孝賢讚江湖奇女子！慈善歌后捐「全台首輛500萬消防車」給偏鄉

記者黃庠棻／台北報導

紅包場「慈善歌后」今子嫣繼捐贈救護車後又有善舉，她最近傾囊500萬存款、訂購一輛最新規格的「水箱化學消防車」，慷慨贈送雲林縣政府偏鄉地區，希望協助打火兄弟、維護更多民眾的生命財產安全。

▲「慈善歌后」今子嫣豪捐500萬消防車贈偏鄉。（圖／海鵬電影提供）

今子嫣小時候曾目睹鄰里祝融之災，火災慘況讓她永生難忘，看到別人家庭遭逢變故，她心中許下願望，希望未來能多賺錢、捐贈消防車救火救人。然而消防車造價昂貴，她在紅包場唱歌多年後，深深體會「行善不能等」，先於十多年前捐出價值一百多萬的救護車，更在近日順利購得全台第一輛、最新款的「水箱化學消防車」捐助偏鄉，終於完成這個夢想。

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▲「慈善歌后」今子嫣豪捐500萬消防車贈偏鄉。（圖／海鵬電影提供）

而今子嫣捐贈給雲林縣政府的這輛「水箱化學消防車」，是全台首輛救災滅火再進化的小型消防車，不僅可合法乘坐六人，救災戰力更是驚人，除能穿梭狹小巷弄、地下停車場，更具德國最新的泡沫混合技術，單次可產生超過3000公升的滅火泡沫，相當於大型水箱車的滅火效能。除能迅速達成救火任務，超強滅火功效同時也能保障打火兄弟的生命安全。

▲「慈善歌后」今子嫣豪捐500萬消防車贈偏鄉。（圖／海鵬電影提供）

接戲從不計較酬勞的今子嫣，連短片、學生電影她都來者不拒，一心力挺國片。但紅包場早已式微，收入有限的她，這次出手500萬行善，連業界都豎起大拇指稱讚她。



10多歲便踏進演藝圈的今子嫣，為了賺錢養家，她放棄演戲夢想、改到紅包場駐唱，20歲出頭便成為紅牌歌星，至今仍在西門町歌廳演出，被笑稱「紅包場公務員」。行善不落人後的她，不僅投身公益、更關懷長者，渾身散發正能量，連名導侯孝賢得知她的義舉，都曾讚許她是「江湖奇女子」。

▲侯孝賢曾稱讚今子嫣為江湖奇女子。（圖／海鵬電影提供）

事實上，今子嫣曾與金馬名導張作驥連續合作過《暑假作業》、《醉．生夢死》以及最新的《優雅的相遇》等片，敬業態度更讓張作驥豎指盛讚「我的電影都要找她演」。她在瞿友寧的「花甲系列」更是演技大放異彩，受歡迎程度橫跨影、視、歌唱界觀眾。最新客串演出隋淑芬執導的短片《五花肉》，也幸運入選金穗獎。

▲「慈善歌后」今子嫣豪捐500萬消防車贈偏鄉。（圖／海鵬電影提供）



孝順出名的今子嫣，也有個樂善好施的母親邱美女。2012年時，今子嫣曾以母親名義捐贈價值一百多萬的救護車給台東縣政府鄉鎮，讓母親以她的義行為榮。2014年高雄氣爆事故發生，今子嫣提款10萬元賑災，卻遭母親大嗆「10萬元怎麼送得出手？」，除讓她加碼捐款至20萬，母女兩人更十萬火急專程南下親捐，希望能趕快助災民度過難關。

▲「慈善歌后」今子嫣豪捐500萬消防車贈偏鄉。（圖／海鵬電影提供）

人生經歷風風雨雨的今子嫣，始終感恩一路上幫助過她的人，母親的樂善好施，更成為她持續致力公益的最大動力。這次她以母親、自己及兒子陳力豪（今子嫣本姓陳）名義共同捐出這輛價值500萬的「水箱化學消防車」，也是他們祖孫三代送給社會「最溫暖的母親節禮物」。