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Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

記者潘慧中／綜合報導

田馥甄（Hebe）即將於5月開啟全新的巡迴演唱會，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她26日便在社群網站透露，之前本來打算去信義區看展覽，沒想到「竟然犯了低級錯誤」，索性在沒有偽裝的狀況下，直接在附近玩樂散步。

▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲Hebe本來想去富邦美術館看展。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

田馥甄透露，日前特地選在陽光燦爛的午後，興沖沖地準備前往美術館看展覽，心情隨著晴朗天氣也變得格外遼闊。不料，她到現場才驚覺犯了低級錯誤，「完全忘了自己活到星期幾」，剛好遇上美術館休館日，讓她忍不住自我打趣「用力抱緊每一次撲空」。

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▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲Hebe索性在周遭的裝置藝術邊躺邊拍。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

雖然撲了空，田馥甄並未因此掃興，反而索性在館外的長椅上盡情享受陽光與微風，還到附近的公園走走，以輕鬆自在的心情，度過了一個完美的午後，將意外轉化為一段悠然的日常時光。

▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼Hebe還去附近的公園散步。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）▲▼Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

照片中，可以看到田馥甄以輕鬆穿搭現身富邦美術館的周遭。她身穿一件黑色短袖T恤，下半身搭配寬鬆剪裁的深藍色牛仔褲、以及一雙色彩跳躍的運動鞋，為整體造型增添青春活力。

田馥甄IG全文：

給你晴空萬里

一個陽光燦爛的午後，把萬里的晴朗和遼闊穿上心胸，準備去美術館看展。竟然犯了低級錯誤，完全忘了自己活到星期幾，沒注意那天正是休館日，只好“用力抱緊每一次撲空”（此處顯示為週末還認真上班打歌的me)，索性在館外的長椅上玩了起來，享受陽光和微風，到附近公園走走，完美的一天就這樣過。

感謝自己盡力把握每一次的晴朗好好玩耍，
陰雨綿綿的時候，還能待在舒服的家裡，發送陽光給你們，也覺得挺不錯。

祝週末愉快 心裡有陽光

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