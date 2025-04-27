影帝瘦到「顴骨凸、眼窩凹」衝熱搜！　本人傻眼回：瘦你mei

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸影帝劉燁現年47歲，曾靠著《藍宇》拿下金馬獎最佳男主角，推出過不少深受喜愛的作品。2015年因帶著兒子諾一參加綜藝節目《爸爸去哪兒3》，再度圈粉無數。近日久未公開露面的他，突然現身上海車展，卻因為明顯消瘦、憔悴的模樣登上熱搜，引發網友熱烈討論。

▲劉燁先前臉型比起現在較為圓潤。（圖／翻攝自劉燁微博）



這次劉燁出席上海車展，為汽車品牌站台。從現場曝光的照片來看，他當天穿著白色襯衫搭配淺灰色西裝外套，腳踩一條米白色長褲，整體造型斯文有型。不過，讓人訝異的是劉燁看起來瘦了一大圈，臉部顴骨突出、眼窩深陷，細紋也更加明顯，氣色略顯疲憊，與過去硬朗形象判若兩人，讓許多網友驚呼「瘦到認不出來」、「會不會生病了？」、「感覺只剩骨頭」。

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▲劉燁參加車展的照片，明顯消瘦許多。（圖／翻攝自劉燁微博）



對外界熱烈討論，劉燁親自發文澄清，幽默地說：「瘦你mei（妹），剛殺青一部戲，講的是極不容易又極傳奇的一段歷史，好多親朋問我是不是得啥大病了，我kao（靠）！！」他透露從過年前拿到劇本就開始減肥，身高186公分的他，體重從77公斤降到69公斤，總共瘦了8公斤，最後還忍不住喊：「氣死我了！」帶有情緒又不忘幽默的回應，讓許多粉絲紛紛湧入安撫。