艾薇演出假牙噴飛！　崩潰「心都碎了」影片曝光狂吸200萬流量

▲ 艾薇盛裝出席活動。（圖／FranPunk提供）



記者翁子涵／台北報導

艾薇今（27日）出席電競盛會，她誠意十足，自掏腰包訂製全身和角色「妮巧」一模一樣的造型，亮橘色工裝褲配戴一把3公斤重的螺絲起子，只是不諳台語的她介紹裝備時，把「羅萊吧」說成「羅西拜」，笑翻眾人，剛推出新專輯《當大人》的艾薇，一口氣帶來〈計算浪漫〉〈馬馬虎虎〉等新歌，讓粉絲聽得過癮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 艾薇自招有「女打仔」夢。（圖／FranPunk提供）



日前她在演出舞台上掉假牙，勇於自嘲的她乾脆把糗事當趣事，自拍「一秒把牙齒變不見」短影片，在IG已有200萬流量，艾薇說：「一開始真的滿丟臉的，牙齒掉出來的當下我心都碎了，內心是在罵髒話。」更好笑的是主持人陳明珠還幫她撿假牙，艾薇心想：「不要撿啊，都是我的口水！」下台後工作人員笑到快瘋掉，她自己看影片也覺得很好笑，朋友就建議她發reels，「反正你本來就不是走氣質路線」，意外刷了一波流量。

撇開糗事不談，舞台上的艾薇熱力、酷勁十足，演出前她在後台選擇上台的「佩槍」，旁人建議她選小支的比較輕，「但我覺得大的那一把比較帥，其實當初幫遊戲拍開箱影片，光是看到角色卡我就最喜歡『妮巧』，所以收到這個表演邀約，我就想要打扮成她，我身上的護目鏡、手套、彈藥包，甚至T恤的logo都是我們自己印上去的，和角色是一模一樣；褲子也請造型師幫忙染出更亮更鮮艷的橘色」。

曾參加過《全明星運動會》，艾薇個子雖小卻有個「女打仔」夢：「拜託大導演來找我，我不怕痛，我可以被打幾拳沒關係，但我更想展現拳腳功夫，每次看到有關於打鬥的動作片，如果女生一出招我都會很興奮啊，因為我很想嘗試。」例如漫威系列的「緋紅女巫」，以及《沙丘》女主角Zendaya（千黛亞）都是她的偶像，艾薇說：「Zendaya在《沙丘》裡超帥，而且她也是會唱會跳，還演過《大娛樂家》。」

