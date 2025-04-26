諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎八旬奶奶「嘎嬤」辭世，他在忙完工作後，目前已經趕回嘉義老家處理後事，然而，堂妹卻突然在深夜於社群平台發文，疑似暗酸他沒有第一時間趕回家奔喪，甚至批評「強烈譴責」，後來疑似因湧入太多批評，默默將文章刪除，不過，截圖早已被網友轉傳至各大論壇，大批網友炮轟行為失當，堂妹的個人Instagram也遭網友出征。

▲嘎嬤離世，蔡阿嘎已帶一家人回嘉義奔喪。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

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由於曾出現在蔡阿嘎頻道，堂妹在社群上，截至目前為止擁有1.6萬粉絲，網友在她發文諷刺蔡阿嘎後，紛紛湧入她的Instagram留言區出征，批評「比較早回到嘉義是多棒棒？」，並且細數蔡阿嘎為老家的貢獻，包含花錢裝修嘉義老家，幫叔叔國術館打廣告，「妳有沒有衝第一感謝？然後妳是領人家薪水的，他是養好幾個家庭的，比什麼比」。

▲大批網友湧入蔡阿嘎堂妹IG出征。（圖／翻攝自Instagram）

其他網友也氣憤批評「妳忘記是誰整修嘉義的房子了嗎？」、「不說別的，就說妳這個行為，阿嬤看到會開心嗎？」、「親人過世，有誰不想第一時間馬上趕回去的？妳那麼孝順，妳幹嘛不整天待在阿嬤旁邊？」、「有這種親戚不如不要有，雖小嘎」、「在喪禮哭最可憐最大聲的，不一定是最孝順的」、「妳們兩姊妹為什麼可以問題那麼多」、「還是想不通妳以什麼資格譴責人家？第一個到的人嗎？」、「有骨氣一點自己買房子，一家人搬出去阿嘎買的老宅，酸民馬上閉嘴」、「如果沒有蔡阿嘎，不知妳現在在哪喔」，眾人砲火相當猛烈。

蔡阿嘎堂妹在刪文後，截至目前並未再有新的發言，蔡阿嘎方面除了曬出兩子在嘉義老家吃飯的照片外，也並未對事件做出任何回應。