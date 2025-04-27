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《黑澀會》詩亞改行「工作沒藝人挑戰過」！考試一次過：幫有需要的人

記者潘慧中／綜合報導

詩亞（舊藝名斯亞）從《我愛黑澀會》出道，近年雖然已經淡出演藝圈，仍持續精進自己，還當上了紋繡師，「跨出舒適圈，斜槓挑戰沒有藝人挑戰過的紋繡美業。」

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞斜槓當紋繡師。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞透露她一直對美感領域有濃厚興趣，加上向來自律的個性，讓她下定決心將天賦轉化為專業，「用另外一種方式去幫助有需要的人，去給不懂這方面知識的人去了解。」

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▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞還會幫人修眉。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

為了確保技術達標，詩亞花了整整3個月苦練，才敢正式接客，她強調：「因為我一直以來對工作方面都很要求、另一方面我要對得起信任並相信我的人 ，所以我是練習到覺得自己已經準備好的時候才開始接客人的。」

在考取專業證照的過程中，詩亞一次性通過調色技術、紋繡技術、美感設計、基礎概念及臉型比例等所有考核。她自信表示，自己對色彩有天賦，能輕易分辨中性、冷色、暖色，並順利完成調色測驗，在課堂上的表現甚至超越已有5到10年經驗的同學。

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞有這方面的天賦。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

老師起初也不確定詩亞能否堅持，「這個漂亮女生怎麼會想來做這個？這個這麼苦，又看起來嬌滴滴的，一定會說苦就不做了」，直到後來看到她的努力與細膩眼光才被折服。

詩亞透露之所以踏入這行，是因為過去設計聯名品牌時，發現自己有這方面的天賦與極大的興趣，也回想起小時候常被家人請求幫忙修眉、畫眉，出道後更是經常協助同事化妝。

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲▼詩亞已成功考取相關證照。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞感性表示：「踏入美業紋繡業，我真的拿出很大的勇氣做這件事情，因為似乎沒有一個藝人選擇斜槓做這份工作，目前還沒有聽過或看過的，我是第一個。」由於自認是I人，所以要進行近距離接觸對她而言是一大挑戰，但也因為這份勇氣，她更想藉此鼓勵大家：「願大家都可以勇敢跨出舒適圈，去做自己真正想做的事，人生就是一場無止盡的學習。」

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