民雄打球意外娶到美嬌娘！　爆內幕：原本是好朋友想追她

記者孟育民／台北報導

由國寶集團主辦、結合公益、健康與人寵友善理念的第四屆「2025手牽寵來健走」 公益活動，今（27日）在新北市石門區-黃金海岸高爾夫球場盛大登場，現場參與人數突破千人，上百隻毛小孩的參與更是破了往年的數據紀錄！現場氣氛熱鬧，活動由知名主持人張月麗擔綱主持，邀請與會的嘉賓有歌手民雄與太太芳芳、高球選手「漂亮寶貝」葉欣寧、東森氣象主播王淑麗等，其中民雄跟葉欣寧都特別帶了自己家中的毛小孩參與健走，氣氛溫馨可愛。

▲民雄攜家帶「眷」參與「2025手牽寵來健走」。（圖／《我的毛孩很有戲》 提供）

民雄非常熱愛打高爾夫，也是因為打球才認識了太太芳芳，夫妻檔除了經常一起打高爾夫球，也與其他藝人組成中華演藝人高爾夫協會，並時常舉辦公益聯誼賽，募款做公益。提到怎麼認識太太：「第一次見面其實是陪我朋友去的，他當時好像想要追我老婆，結果打球的過程中都是我在跟我老婆聊天，最後變成我追到我老婆（笑）」。

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兩夫妻被問到有沒有因為高爾夫球而吵架，民雄先自首：「老婆常常會唸我，有空時不是去球場打球就是在家裡看高爾夫頻道，在家裡也是整天拿著球杆晃來晃去，有一點點冷落她」。今天健走活動剛好可以讓兩夫妻帶著12歲的巧克力貴賓一起參加，全家福一起踏青健走，特別有意義。

▲葉欣寧帶著爸媽參加活動。（圖／《我的毛孩很有戲》 提供）

葉欣寧今天除了陪雙萌寵來健走外，也開心的跟大家分享喜訊：「馬上要挑戰第二季《我的毛孩很有戲》主持處女作，老實說我真的超期待的，因為我平常就很愛跟我的毛孩講話，現在能在節目上好好介紹牠們的戲精日常，真的就像圓夢一樣，希望觀眾們看了也會跟我一樣，覺得毛孩真的超有戲、超療癒！」