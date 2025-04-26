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酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

 記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩團長酷炫日前因成員孫生爆出拍臀撩妹性騷擾事件，並在影片中稱受害者是瞎妹而遭炎上，隨著事件延燒，酷炫在2月發聲明宣布與孫生解約，如今風波發生至今2個多月的時間，酷炫昨（25）日在個人頻道上傳新片，吐露這段時間的真實心境。

▲▼酷炫。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫認性騷風波後自己很自責。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

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酷炫坦言過去兩個多月以來，自己一直處在沉澱及反省的情緒中。他提到，自從上次發布道歉影片後，內心充滿自責，「我一直在思考，自己當初到底為什麼會協助製作這麼不應該的道歉影片，然後我身為老闆，我是明知道他被判刑，我還用一種無所謂的態度，想說反正出事的不是我，然後甚至在影片中用不當的言詞，來形容當事者。」為此，他再次向受害者道歉。

▲▼酷炫。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫再次向當事人道歉。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

談到當時與孫生拍片稱受害者是瞎妹，酷炫表示一直以來「反骨」創作主軸是搞笑叛逆，但這次事件後讓他體悟到，拍片主軸不該用來當作合理化冒犯別人的藉口。他坦言，原以為用《楚門的世界》式的記錄會引人發笑，但卻忽略自己作為公眾人物的影響力，無形中對社會價值觀產生負面影響。至於選擇與孫生解約，酷炫感嘆：「這件事情對我來說非常痛，但我知道，對他跟對我來說，是最好的選擇。」

▲▼酷炫。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫表示不想再耍白痴。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

酷炫表示因為和孫生有多年交情，所以彼此的身分總在朋友及老闆之間切換，「只要我存在的一天，他就會覺得他出事，我就會幫他解決，那我也很容易因為情緒的影響，而做出錯誤的判斷。」他坦言作為老闆，無法引導孫生走向正確的價值觀，因此必須做出解約的決定，「如果我沒有辦法在這十幾年，改變他的價值觀，讓他走向對的路，那我自始自終，都不是最適合他的經紀公司跟老闆。」

▲▼酷炫。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫坦言有去上性平課。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

酷炫進一步透露，這段時間他仍持續關心孫生的狀態，不只陪同對方的媽媽就醫，還安排孫生上性平課程與心理諮商。同時，酷炫也自我要求，主動上性別平等課程，並請講師到公司裡進行企業內訓，「我覺得這些都是我早就該做，但是太晚做的事情，因為我自己的錯誤判斷，不僅影響到自己、影響到團隊、影響到身邊的人，然後還讓當事者遭受到二度傷害，我真的覺得非常抱歉。」

▲▼酷炫。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

▲酷炫拍片分享近況及心境。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

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反骨男孩, 網紅, YouTuber, 孫生, 酷炫

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