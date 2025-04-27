火辣女星隆乳卻稱「純天然」還編故事！　10多年後下場超慘

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人呂文婉揭露了一名知名寫真女星的隆乳秘辛。這位女星以傲人的身材吸引眾多目光，然而多年來她一直宣稱自己的胸部是天然的。呂文婉回憶，早年曾訪問過這位女星，當時她描述自己的「巨胸」背後有一段哀傷的故事，因學業壓力導致肥胖，後來又因厭食症暴瘦，唯獨胸部未受影響。呂文婉當時深信不疑，並關心她的健康狀況，最後竟得知一切都是謊言。

▲呂文婉爆料某寫真女星當年曾謊稱巨胸是天然。（圖／翻攝YouTube／JET 娛樂頻）

該女星有點野性、身材火辣、電力十足，五官較為深邃，不管是寫真集還是被偷拍到的照片，全都可以看出傲人曲線，呂文婉當時訪問到對方，問起維持好身材的祕訣，女星開口吐露背後的辛酸故事，原來是在高中、大學期間壓力太大，得了暴食症，一度胖到8、90公斤，並形容自己當時就像一顆球，不久後又得到了厭食症，一路暴瘦，可是只有胸部完全沒受影響。

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▲該女星稱自己曾一度因暴食症暴肥，後又得了厭食症。（圖／翻攝YouTube／JET 娛樂頻）

過了十幾年，呂文婉再度訪問到這位女星，說法竟然180度大轉變。女星坦言當年做了隆乳，其實手術後要做很多恢復、維持，但是因為她當時沒有做好，所以後來整個嚴重攣縮，胸部變得硬梆梆，最後只能咬牙把水袋取出，呂文婉聞言感嘆「當時的女藝人為了要面對媒體訪問，真的有太多光怪陸離的理由」。