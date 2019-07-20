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任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

記者劉宜庭／綜合報導

港星任達華20日出席大陸商業活動時，突遭陌生男子捅了一刀，痛捂左腹傷口、血流不止，最後在保安護送下離場，並上車前往醫院。事發後，網上除瘋傳他的就醫資料及畫面，他私下傳訊息向好友求救的對話，也隨之流出，內容卻讓大票粉絲氣炸，活動主辦單位也遭網友痛譙不負責任。

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▲▼任達華。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

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▲任達華遭男子持刀攻擊。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

從對話截圖中顯示，任達華遭刺傷後，在車上傳訊息向好友求助，並錄下一段17秒語音：「找人幫幫我，我現在因為在台上有一個發神經的朋友拿了把刀，朝我刺了一下，現在在流血，看看去哪家醫院，找人幫幫我才行。」同時，他也傳了一張自拍照，向對方透露現況及傷勢，友人則建議他前往最近的中山市人民醫院。

▲任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸。（圖／翻攝自微博）

▲網上瘋傳任達華傳訊向好友求救的對話。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）

►點我看私訊對話

此外，隨後網上也瘋傳數張照片，疑似是任達華虛弱躺在病床上就醫的畫面，甚至連就醫病歷也隨之流出。據陸媒報導，工作人員回應，華哥目前人是清醒的，已經將傷口清理，目前正在了解情況。

而任達華主動傳訊向好友求助的訊息外流後，立刻點燃大票粉絲心中怒火，痛批主辦單位不但沒保護好藝人，還讓任達華自己找醫院，紛紛留言痛罵，「主辦方死了嗎？還要自己問醫院？」、「主辦方太差勁了吧」、「主辦方應對能力太差」。

稍早，據《騰訊娛樂》報導，任達華所屬經紀公司「英皇娛樂」表示，「華哥腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況穩定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家，一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。」

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