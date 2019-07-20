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《陰屍路》安德魯林肯說好第十季回來當導演　因ＯＯＯＯ證實告吹！

記者吳孟庭／綜合報導

美國人氣影集《陰屍路（The Walking Dead）》熱播10年，即將推出第十季，然而飾演男主角瑞克的安德魯林肯（Andrew Lincoln）第9季消失，原本傳言將以「導演」身分回歸第十季，但最新在聖地牙哥動漫展記者會上已證實，他確定不回來了！

《陰屍路》。（圖／《陰屍路》劇照）

▲《陰屍路》第九季消失的瑞克本來要以導演之姿回歸，但現在證實不玩了。（圖／《陰屍路》劇照）

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英國演員安德魯林肯從2010年開始，接演改編自同名漫畫的影集《陰屍路》，一演就是8個年頭，然而去年第九季開頭，就安排他飾演的瑞奇（或譯瑞克，Rick Grimes）搭著直升機消失，據了解他是因家庭因素辭演。

林肯本來要在第十季回鍋，還將執導演筒，他去年夏天接受《娛樂周刊》訪問時還肯定地說，「我會回去，我會以導演的身分回去，目標是在明年時執導！」沒想到稍早在19號（美國當地時間）的聖地牙哥動漫展，據《娛樂周刊》報導，因為林肯的行程搭配不上電視台製作日程，他的美劇導演處女作恐怕得延期了。

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

其實林肯在第九季雖然消失螢幕前，卻默默回到片場，向《陰屍路》導演Michael E. Satrazemis學習，本來是想在學到更多經驗後，以自己執導的單篇影集回歸，但看來還不是時候。不過新一季其中一集倒是會由《陰屍路》裡飾演亞伯拉罕（Abraham Ford）走紅的演員邁克庫立茲（Michael Cudlitz）接下導演位置，他第9季也執導過第7集。

雖然林肯確認不會在《陰屍路》第十季擔綱導演，倒是計畫讓男主角瑞奇在《陰屍路》衍生影片中繼續這個角色的故事。另外《陰屍路》第十季將於今年10月6日正式播出。

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陰屍路, 安德魯林肯, SDCC, 2019SDCC

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