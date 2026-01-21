短劇頂流男神翻車！何聰睿自嘲「掛件男主」挨轟甩鍋　急發文道歉

記者陳芊秀／綜合報導

28歲大陸男星何聰睿因演出多部短劇成為「短劇男神」，光是去年就有《請君入我懷》、《念念有詞》兩部破30億播放量的熱門代表作。而他近日開直播，談及新劇上線時間，直言「女主能頂大半邊天，要賴也是先賴她們」，並自稱「無足輕重的掛件男主」，這段發言在陸網被解讀是劇的成績不佳與他沒有關係，引發批評，昨日（20）為此發文道歉。

▲何聰睿直播發言引發陸網批評。（圖／翻攝自微博）

何聰睿近日直播時，與網友聊天談到劇集凌晨上線，大家要熬夜看，說著「那又不是因為我直播的問題，跟我有啥關係？ 我不背這個鍋啊」。接著他提到日前另一部演出的短劇也是凌晨上線，說道：「上次《四姊妹》也是凌晨上，跟我沒關係嗎？也跟我沒關係啊。片方決定什麼時候上，又不是我能控制的。 那它上了賴我幹什麼呢？ 而且你非要賴也賴不到我頭上啊。 這些都是女頻戲（註：指女性向劇集）。」

▲何聰睿直播與網友聊到劇集上線時間，強調是片方決定，與自己沒關係。（圖／翻攝自微博）

何聰睿說：「女性能頂半邊天，女性不止能頂半邊天，女主能頂大半邊天。 何宣林（指《日生夜熟》女主角何宣林）跟夢圓（《四姊妹的八零年代》女主角許夢圓），她們這個角色不比我重要太多了嗎？ 那要賴也是先賴她們呀，要賴演員的話」、「那跟我有啥關係？ 我只是一個無足輕重的掛件男主而已。 跟我有啥關係啊？ 那賴、賴、賴我的女主啊，跟我沒關係」。

▲何聰睿：「她們這個角色不比我重要太多了嗎？ 那要賴也是先賴她們呀，要賴演員的話。」（圖／翻攝自微博）

而短劇近期在大陸影視圈收視競爭激烈，為了爭取平台熱度獲得高數據，多部短劇會搶在零時過後上線。部分網友解讀，何聰睿的言論是暗示劇集的責任應由女主角承擔，更被批評「甩鍋女主」，網友痛批何聰睿作為公眾人物的基本素養，紛紛留言：「這嘴臉我太想扇了」、「真當別人聽不懂隱喻嗎」。還有網友批評「粉絲為了他的劇熬夜看劇，他說不關他事，不背鍋」。

另一派網友認為，何聰睿的直播發言被斷章取義。他直播時新劇還沒有上線，且發言主要是討論短劇凌晨上線的時間點，演員無法做決定。由於他人氣屬於短劇界的當紅演員，一舉一動都引發關注，更有人心疼他的言論遭惡意解讀。

何聰睿的言論成為熱搜焦點，甚至遭指「短劇頂流人設翻車」，昨日（20）在微博發文道歉，承認其言論為「不合時宜的玩笑」，並向合作的女演員及劇組工作人員道歉。他坦承直播中的「掛件男主」表述不當，並表示每部劇的成功與失敗都應由全體演職人員共同承擔。他在道歉文中透露，已私下與相關人員進行溝通，並承諾未來將更加謹言慎行。

▲何聰睿道歉。（圖／翻攝自微博）