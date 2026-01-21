ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曹西平「最後演唱會」告別式資訊曝光！　乾兒子悲痛發聲：一切很不真實

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平上月29日深夜猝逝，享壽66歲，目前後事已全權交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。稍早Jeremy透過社群公開曹西平告別式資訊，取名為「率真・謝幕」曹西平追思會（最後的安可），時間將在1月27日上午10點30分，開放給喜愛曹西平的友人和粉絲，並表示現場會發送紀念哨子，感性說：「他一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們，也就是他口中的『衣食父母』。所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的『最後演唱會』。」

▲▼蔡秋鳳「原本要見曹西平」　搭車前接噩耗：人生怎麼如此無常。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平告別式資續曝光。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平的離去太過突然，Jeremy說：「這段時間，其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。」

他也透露，這段時間內心歷經不少糾結與掙扎，「熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人。他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜就好。」因此，對於是否要替他舉辦追思會，Jeremy一度也感到猶豫，「我甚至不確定，這樣的決定，是不是他會喜歡的。」

直到他想起曹西平生前曾說過的一段話，才讓他下定決心。Jeremy感性轉述：「四哥說過，人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」這句話，也成了眾人送別曹西平的重要力量。

Jeremy完整貼文：

這不是告別，是四哥最後的安可——小俊致喜愛曹西平的大家
活動資訊：
• 名稱： 【率真・謝幕】曹西平追思會（最後的安可）
• 時間： 2026年1月27日（週二）
上午 10:00 入場 10:30開始
• 地點： 臺北市立懷愛館・景明廳
• 特別說明： 現場將發送紀念哨子，送完為止。
大家好，我是小俊。
這段時間，其實直到現在，我還是覺得這一切很不真實。每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡，唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽或是正在廚房裡忙著切他最拿手的涼拌小黃瓜。
這段時間，我的內心其實經歷了很多的糾結與掙扎。熟悉四哥的人都知道，他是一個很怕麻煩別人的人，他曾經說過，人走了就走了，安安靜靜的就好。所以，我一度也不確定，現在我們決定要辦這場追思會，到底是不是他喜歡的？
但是，我想起了四哥曾經說過的一句話。他說：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」。
他一生熱愛舞臺，熱愛表演，更熱愛那些支持他一輩子的粉絲們——也就是他口中的「衣食父母」。所以，我們最終決定，這一次不辦傳統的喪禮，而是要為四哥辦一場屬於他的「最後演唱會」。
這場活動不限於任何人，只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。
當天，我們特別準備了一個小禮物——「哨子」給大家。我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。
這條路，四哥走得精彩。未來的日子，我也會帶著四哥留下來的愛與精神，繼續守護著我們的「Jeremy穿洞日常」，把這份真心相伴延續下去。

