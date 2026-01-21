信樂團回來了！　私下「超反差真面目」曝光：竟是專職司機

▲信樂團攜新歌《反派》搖滾回歸。（圖／信世紀音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

信樂團由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q重組，攜新歌《反派》搖滾回歸，也宣布將於3月21日舉辦「信念不滅」台北音樂會，力Q分享《反派》是自己加入樂團後第一首貢獻的創作曲，年輕時期就是信樂團粉絲的他，能以創作者身分參與對自己的意義非凡，Tomi則笑說也因為尊重力Q的創作，所以當力Q決定邀請葛萊美等級大師合作，即便製作費是有史以來最豪華的規格，成員們仍然霸氣買單，毫不手軟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 信樂團《反派》MV 融合末日業科幻與暗黑童話風格。（圖／信世紀音樂提供）



MV同樣充滿話題性，由導演蘇家弘與Retro+C執導，以融合末日廢土、工業科幻與暗黑童話風格，透過廢墟城市、崩塌教堂與巨大引擎，象徵舊秩序瓦解後的重生，MV於廈門廢棄儲油槽與工業場景拍攝，Michael形容拍攝場景「真的很特別、很有感覺」，一天半高強度行程雖累卻相當過癮；Tomi 則笑說，最期待的其實是收工後的廈門美食，被功夫豬肝、海蠣煎、豆鼓蒸河鰻等在地小吃徹底療癒。

《反派》音樂搖滾魂依舊，但團員私下生活卻充滿反差，團長Michael縱橫音樂圈多年後的他選擇重返校園，成為師範大學音樂系研究所的一員，Michael 笑說：「回到教室坐在課桌前的感覺很奇妙，以前是在舞台上演奏，現在是拿筆記本寫報告。」

鍵盤手Tomi笑說自己是個「很枯燥的人」，沒有太多社交應酬，時間幾乎全花在創作與練琴上，「如果哪天不做音樂，反而會不知道要幹嘛。」最有反差感的莫過於主唱飛鳴，在舞台上嘶吼熱血、氣場全開的他，私下生活卻非常規律，笑說自己現在的主要工作之一是當「專職司機」，每天接送女兒上下學；吉他手-力Q則是被團員形容為「讓信樂團節奏動起來的人」，為信樂團注入全新律動也帶來新能量。

信樂團趁空於台北展開宣傳期， 展望2026，團員們各自許下新期許：Tomi 希望維持一貫正能量並持續創作，飛鳴想前往更多沒去過的城市演出，力 Q 期待用更多作品展現搖滾精神，團長 Michael 則感性表示：「信樂團陪伴了很多人的時期，也記錄了我們自己的歷程，希望3月21日的音樂會能和大家再一次共度屬於彼此的青春。」