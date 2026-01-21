記者潘慧中／綜合報導

竹聯幫創幫元老的女兒、有「極道千金」之稱的女星章家瑄近日在節目中分享過去與父親的互動，她坦言就學時期曾為了引起爸爸關注，做出不少叛逆舉動，還一度因誤信朋友，被騙去酒店打工。

回憶起這段往事，章家瑄表示當時喜歡打工賺錢交朋友，一位「姐姐」卻慫恿她做一份大夜班的工作，並稱只要像領檯一樣帶客人入座，一個月就能輕鬆賺進4、5萬元。

章家瑄當時心想「反正爸爸沒在管」就一口答應，殊不知到了現場就被要求換上露背、開高衩的旗袍，「一動屁股都要露出來了！」雖然她當下發現現場環境像KTV卻充滿「叔叔伯伯輩的」，驚覺自己被騙去酒店，但因為不想失去那位朋友，仍硬著頭皮去上了兩天班。

直到第三天準備出門時，父親坐在客廳冷冷地問要去哪，章家瑄剛開始謊稱要找朋友，結果爸爸當場發飆：「妳不要騙我，我知道妳要去哪！」她這才得知，原來那間酒店剛好是父親負責「圍事」的地盤，有人看到她去上班，立刻通風報信告訴她爸爸：「你女兒在這邊上班。」她因此被抓包並狠狠罵了一頓，結束了這短暫的酒店打工驚魂。

章家瑄坦言，當年會做這些事，其實都是為了博取父親的注意，「想要讓他可以關心我多一點。」雖然長大為人母後，逐漸能體諒父母當年為了生計打拚的無奈，但也深刻體認到孩子真正需要的是陪伴與關愛。她表示現在會將這份體悟轉化為對女兒的教育，用自己曾經渴望的方式來陪伴下一代成長。