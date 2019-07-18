《黑澀會》MeiMei解放三角泳褲！　比基尼「美臀形狀全露」還有螞蟻腰

記者潘慧中／綜合報導

MeiMei（郭婕祈）從《我愛黑澀會》出道，平常穿衣風格多半走小露性感的路線，怎料近日尺度大開，在社群網站曬出比基尼辣照，讓不少網友眼睛為之一亮：「跪求正面照！」

▲▼MeiMei身材很有料。（圖／翻攝自Instagram／meilody）



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照片中，可以看到MeiMei放下一頭及腰長髮興奮狂喊：「小時候最喜歡的季節就是夏天了！」和好姊妹坐一排以背影入鏡，身穿粉嫩色系比基尼，相當映襯她的雪白肌膚，脖子後面和背上的綁帶特別引人遐想。

▲▼MeiMei（上圖左、下圖左）難得解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／meilody）



格外引起討論的是，MeiMei身材相當纖瘦，瘦出性感背溝和螞蟻腰，單穿三角泳褲，渾圓美臀在鏡頭前一覽無遺，讓許多男網友看了狂噴鼻血：「身材太棒了」、「好瘦好白」、「這腰！」

事實上，MeiMei在《我愛黑澀會》時期，大多給人肉肉的印象，但她曾透露其實在節目後期就逐漸瘦下來，身高155公分的她笑說，只要體重變成5開頭，一站到鏡頭前就會很胖很吃虧，「我什麼方法都試過，有不好的也有好的，最胖到最瘦差10公斤，最胖的時候54公斤，最瘦時有42.9！」

▲MeiMei瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／meilody）



至於減肥方法，MeiMei嘗試過泡半身浴、埋針，但最後只瘦3公斤就停滯了，「我也戴過牙套，但頂多維持1年，因為那中間都不能大吃以及心情很不好所以就瘦了，但是瘦下來的肉都軟軟的，所以開始勤跑健身房。」她在健身房會先快走20分鐘，讓自己的心跳變快，再去訓練、雕塑自己的手臂跟大腿。