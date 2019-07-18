周杰倫公開「另一個女友」身份　秒變疊字娃娃音...坦言：很難不要

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫（周董）今天和徒弟派偉俊（小派）出席「勇士JAY盟公益籃球活動」，也是他第11年參加這個活動，陪小朋友一起打籃球，問起他是否之後會考慮讓女兒小周周、兒子Romeo也去上夏令營或其他才藝課，他表示這都是媽媽昆凌在決定，現在孩子們也都有在上足球課、鋼琴課，或是跟昆凌在家學英文，他戲稱：「都是一些我比較不足的地方。」

▲周杰倫今天和派偉俊一起出席公益活動。（圖／記者蔡琛儀攝）

請繼續往下閱讀...

談起他自己的教育方針，他認為家裡一定要有人扮黑臉，「但我不會很嚴格，兇對他們來說沒用，小朋友的教育要變成自己也是小朋友，來跟他們講話。」但他笑說自己在家地位偏低，只有彈鋼琴時才會覺得備受重視。

周董坦言因為父母都是老師，自己至今還不太知道怎麼對待女兒。自爆現在跟女兒相處就像是在對另一個女朋友，「她會很拗，叫她不要怎樣就說會說不要，你想跟她和好，她也會說不要。」甚至還會趁著旁邊沒有其他人在，對著女兒用娃娃音說疊字，被虧很難想像，他也笑了：「我自己也都很難想像，但好像會莫名變這樣，想刻意不要也很難。」話語中滿滿的寵溺。

▲周杰倫現在樂享天倫之樂。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫）

不過對兒子Romeo相較之下就會比較嚴格一點，像是不能畫畫在桌子上，或是在家裡看掛在牆上的畫時，手一定要背在背後看，不能觸摸，因此Romeo比較怕他，「他只要做不對我就會：『嗯？』，這樣他就乖了，頭就會低低的很久。」但周董隨後也會去和兒子示好，「只是要讓他知道為什麼不能這樣。」可見他對兒子和女兒的教育方式，的確大為不同，而他現在也暫無考慮第三胎，想先認真工作。