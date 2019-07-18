記者李欣容／台北報導

曾沛慈、海芬和陳炯江、陳羅密歐、黃俊雄三位新加坡男星合作電視劇《你那邊怎樣・我這邊ok》，曾沛慈盡地主之誼，幫黃俊雄和陳羅密歐買到花蓮的火車票，讓他們有機會造訪東部美景，而她和黃俊雄在現場不斷打情罵俏，還說自己讓對方相處起來很舒服，喊話：「我單身，可以考慮一下。」

▲左起陳羅密歐、黃俊雄、曾沛慈、海裕芬出席《你那邊怎樣・我這邊ok》玩密室逃脫。（圖／記者張一中攝）

曾沛慈知道黃俊雄和陳羅密歐是利用空檔玩台灣，她不但親自幫買火車票，還自己搭捷運到圓山，爬上圓山飯店，將火車票放在櫃台，相當貼心。

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曾沛慈在劇中和許多男演員都有親密戲，且角色個性是屬於有想要的東西都會主動達成目標，和她本人被動的個性很不像，直說：「有種追男仔的感覺。」此時黃俊雄突然說，「我們才一個半月沒見感覺好像半年了。」讓曾沛慈受不了，「他就是會這樣！很會撩，講話都會靠我很近，我都說不要再靠我這麼近了，我快被你電到。」

▲海裕芬（左）飾演曾沛慈上司，兩人一搭一唱炒熱氣氛。（圖／記者張一中攝）

被問到感情狀態，曾沛慈對著所有麥克風說，「我單身，一直都單身。」海芬要她看著黃俊雄再說一次，曾沛慈超好控制，望向旁邊的黃俊雄，「我單身，考慮一下！」

這次和新加坡男生合作，眾人好奇在曾沛慈心中，他們和台灣男生有什麼不一樣，曾沛慈還自己cue，「你說當男朋友嗎？」海芬在一旁受不了，「救不了你了，自己起的局自己收拾。」

▲陳泂江（左）和藍正龍對戲較多。（圖／記者張一中攝）

曾沛慈只好硬著頭皮說，「他們（新加坡男生）隨時都在完美狀態，有種菁英氣質。」黃俊雄則突然感性告白，「因為你真的非常容易親近，很自然，非常舒服的感覺，過後才發現是個傻大姐，當我們碰上的時候，眼神交流，就進入內心世界。」海芬直接幫記者下標「黃俊雄讓曾沛慈很舒服」，曾沛慈竟幫更正，「是我讓他很舒服！」笑翻眾人。