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12歲愛女吐志向「想當演員」　方駿馬上報名培訓班：膽子要訓練

記者李欣容／台北報導

70歲藝人方駿在華視新戲《鬥陣來鬧熱》中飾演許富凱的父親，因兒子放棄科技新貴工作，回鄉開民宿，讓他很不諒解，私下方駿則不限制女兒發展，見女兒對演戲有興趣，也送她去上表演課，但認為女兒膽量還不夠，需要再磨練。

▲▼ 許富凱、方駿、王彩樺《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

▲左起何蓓蓓、方駿、王彩樺、許富凱主演新戲《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

方駿私下透露，剛升上國中的女兒對演員滿有興劇，平時也愛看古裝劇，唱歌也好聽，看似滿有機會進演藝圈，方駿卻打槍，「她沒有面對群眾的膽子。」以前曾讓女兒上過主播營課程，將來會考慮讓她先上表演訓練課程，至於是否真的要朝演藝圈發展，則順其自然。

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▲▼ 許富凱、方駿、王彩樺《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

▲方駿首集舞獅打趣喊：「腰快散了！」（圖／華視提供）

同樣為人母的王彩樺則秉持自由教育，孩子快樂最重要，「我不會特別鼓勵孩子一定要做什麼工作，只要她們有興趣、想要做的工作，不是壞的事情，我都會支持。」

▲▼ 許富凱、方駿、王彩樺《鬥陣來鬧熱》 。（圖／華視提供）

▲方駿（左2）劇中小氣，私下為人大方又有愛心 。（圖／華視提供）

劇中方駿有「凍酸伯」的稱號，因為非常小氣，任何事斤斤計較，但戲外他是相當大方的前輩，不但常請劇組吃東西，也會請朋友吃飯，近年更成立人文關懷協會，幫助弱勢，預計今年11月要在高雄辦300桌愛心餐會，請獨居老人與弱勢朋友吃飯，屆時許富凱、王彩樺也會一起響應，加入表演活動。

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方駿, 許富凱, 王彩樺, 何蓓蓓, 鬥陣來鬧熱

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