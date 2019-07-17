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《天龍八部》陳浩民凍齡樣貌崩壞？　「真人現身」闢謠加碼下跪寵粉

記者李欣容／台北報導

陳浩民日前擔任「橫店嬉水狂歡節」最大咖嘉賓，致敬《天龍八部》開播22周年，當年的段公子掀起數萬遊客陣陣回憶，陳浩民見眾多粉絲支持，激動到下跪致謝，而近來網路上有網友將他的照片變臉，他無奈說，希望有心人適可而止，不要利用網路傷害他人。

▲▼陳浩民 。（圖／艾迪昇提供）

▲陳浩民留鬍子造型被粉絲誇讚。（圖／艾迪昇提供）

陳浩民因拍戲需求留鬍子，新造型一亮相，讓粉絲驚豔不已，紛紛表示陳浩民的新造型帥氣中又帶有成熟男性的溫柔，他更化身情歌王子與現場數萬遊客齊唱《愛海滔滔》，唱到忘情處還與台下觀眾擊掌、握手，相當親民。

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而在活動開始前就烏雲密佈，陳浩民在後台遇見粉絲不忘關心問：「沒帶雨具嗎？等一會兒下雨怎麼辦？」粉絲聽見偶像問候，興奮又緊張，要他別擔心。

▲▼陳浩民 。（圖／艾迪昇提供）

▲陳浩民熱情與粉絲互動 。（圖／艾迪昇提供）

果然開始沒多就就下起雨，但現場觀眾仍在雨中隨著陳浩民的歌聲打拍子，陳浩民非常感謝粉絲冒雨支持，事後表示，「每一位粉絲的付出，自己都能感受得到。」

近日在網路上出現網友刻意將他的臉P圖成瑪利歐，暗諷他整容過頭，讓身為公眾人物的他不免感到無奈，表示希望大家適可而止，不要利用網路去傷害他人。

▲▼陳浩民 。（圖／艾迪昇提供）

▲陳浩民保養得宜。（圖／艾迪昇提供）

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