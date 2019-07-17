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陳謙文床戲激烈聽到「撕裂聲」　完事後往下一看…褲檔糗破洞

記者李欣容／綜合報導

陳謙文在電視劇《天之蕉子》中連續耍狠，為角色瘦身7公斤，還寫了2千多字的自傳，拍攝下來有虛脫的感覺，笑說等把情緒重的戲拍完後，要好好大吃炸雞慰勞自己。

▲▼ 陳謙文 。（圖／三立提供）

▲陳謙文 。（圖／三立提供）

陳謙文在拍攝前期，有場和楊小黎的床戲，他一跳上床就聽到撕裂聲，拍攝結束後才發現褲檔破了洞，才下定決心要減肥，立刻找了健身教練，短短一個月就瘦了7公斤，陳謙文笑著說：「現在大家都說我瘦了，真的扳回一成，不然撐破褲子真的蠻糗的。」

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▲▼ 陳謙文 。（圖／三立提供）

▲陳謙文（左1）飾演腹黑男二 。（圖／三立提供）

雖然劇中飾演大反派，但陳謙文總能找到方式去平衡，平時靠烹飪舒壓，以前拍戲空檔還會做甜點、蛋糕送給朋友，而現在拍戲沒時間做料理，陳謙文也覺得沒關係，正好因為在減重，也不適合吃太多甜食，現在他每天自己下廚煮輕食，讓自己有好心情，越吃越瘦。

▲▼ 陳謙文 。（圖／三立提供）

▲陳謙文（右）和楊子儀是死對頭 。（圖／三立提供）

楊子儀見他瘦身有成，揚言若收視破3就要他代表劇組脫衣慶功。除此之外，陳謙文在劇中角色逐漸開始出現腹黑性格，許多網友都期待他爆發的那天。

但同時他在另外一檔戲中是飾演輔導長，兩邊的導演都分別對他喊話，「不要看到輔導長表情」、「你不覺得輔導長殺氣太重了嗎」讓他精神錯亂。

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