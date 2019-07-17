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70歲潘迎紫「凍齡外型」不科學！　欽點謝祖武大談姐弟戀

記者李欣容／台北報導

「一代女皇」潘迎紫首度為全民大劇團獻出舞台劇處女作《最後一封情書》演出，和同樣是第一次演舞台劇的謝祖武共譜姐弟戀，男主角更是她自己欽點，誇謝祖武不但帥又「一副好人樣」，讓現場笑聲不斷。

▲▼ 潘迎紫、謝祖武 。（圖／全民大劇團提供）

▲潘迎紫、謝祖武 。（圖／全民大劇團提供）

不但劇中談姐弟戀，潘迎紫私下也不排斥與年紀小的男生發展戀情，開出三個條件，「第一他必須是個男人，第二則要有愛心，愛我也要愛身邊朋友、家人，第三是不要太帥。」馬上望向謝祖武，「他太帥了，不行。」

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外傳潘迎紫已經70歲，但真實年齡仍不得而知，她透露自己的保養秘訣，每星期運動五天，每次都會跑跑步機一小時，流完汗身心靈都會舒暢許多，心情也好。

▲▼ 潘迎紫、謝祖武 。（圖／全民大劇團提供）

▲潘迎紫透露保養秘訣，一週運動五次。（圖／全民大劇團提供）

潘迎紫淡出演藝圈近10年，在香港投入股市操盤，每天朝九晚五工作，這次會答應演出，也是因為覺得舞台劇很有挑戰性，加上導演謝念祖三顧茅廬，還為她大改角色，最後點頭答應。

▲▼ 潘迎紫、謝祖武 。（圖／全民大劇團提供）

▲潘迎紫欽點謝祖武當男主角 。（圖／全民大劇團提供）

謝念祖說，有次打電話和潘迎紫討論劇本，好巧不巧她正在下盤，一不小心失神下錯盤，讓他緊張到後來都不敢在股市開市時打擾她。

《最後一封情書》描述職場女強人秀蝶（潘迎紫 飾）在臨屆退休時被診斷出癌症，在治療過程中，因緣際會下遇上了個性純真的畫家小湯（謝祖武 飾），即使在面對往事纏繞以及未來許多不安，向來自律保守的秀蝶，漸漸在這小伙子身上找到重拾生命的勇氣與值得一搏愛情。

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潘迎紫, 謝祖武, 最後一封情書

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