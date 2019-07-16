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獨家／分手機師未婚夫1年　《炮仔聲》璟宣「辣照齊發」求好姻緣

記者李欣容／台北報導

璟宣上週抽空與家人朋友到長灘島旅行5天4夜，身材姣好的她總共帶了4套比基尼泳裝替換狂拍美照，趁機到國外大解放，恢復單身將近1年的她，雖然對婚姻已沒過去嚮往，但還是很想談戀愛，身邊也不乏追求者，可惜的是，都還沒遇到合得來的對象。

▲▼ 璟宣出國度假 。（圖／璟宣提供）

▲璟宣出國度假解放好身材。（圖／璟宣提供）

璟宣這一趟完全不防曬，但天生麗質的她竟然沒有曬黑，只曬出背後比基尼痕跡，問她有沒有豔遇，她說這趟竟然都是「爸爸」來跟她打招呼，分別是韓國人、美國人，原來是這些家庭的小孩看到璟宣帶來的獨角獸泳圈都派爸爸出馬跟她借來玩，讓友人虧：「妳的游泳圈比妳紅耶。」

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▲▼ 璟宣出國度假 。（圖／璟宣提供）

▲璟宣的獨角獸游泳圈「詢問度」很高 。（圖／璟宣提供）

璟宣也首度嘗試潛水，但其實她非常怕水，因此同行友人只有她是一對一教練陪著，雖然第一次呼吸器故障進水，讓她心生恐懼，但換完備用呼吸器後，教練帶著她潛入40米深的海底，看到珊瑚礁、小丑魚圍繞身邊，讓她覺得大開眼界。

▲▼ 璟宣出國度假 。（圖／璟宣提供）

▲璟宣揮別上段戀情近一年。（圖／璟宣提供）

璟宣曾和交往4年半機師男友論及婚嫁，對方也求婚，但仍因觀念不和分開，單身將近一年，璟宣坦言還是期待愛情，但是想談戀愛大過於結婚，現在身邊不乏追求者，有亞洲人也有西方人，她希望將來交往對象能具備顧家條件，至於能否遇到對的人，她則笑說，一切交給緣分。

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