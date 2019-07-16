《獅子王》其實在2個VR攝影棚拍的！觀眾：以為非洲真實取景

記者洪文／綜合報導

迪士尼透過革新科技將25年前的經典動畫作品《獅子王》（The Lion King）再度搬上大銀幕，勇於挑戰創新的導演強法夫洛透過VR虛擬實境特效，直接將虛擬場景在攝影棚之中模擬呈現，不論導演或演員都如同真正站在非洲大地上演出，透過劃時代的虛擬場景不僅讓鏡頭捕捉更精準也讓演出更具說服力。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



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導演強法夫洛（Jon Favreau）在美國加州的Playa Vista透過VR虛擬實境打造了兩個攝影棚分別為「辛巴劇院」與「娜娜劇院」設計出將真實場景與數位計算融為一體生成的虛擬圖像，這項突破性的虛擬現實技術允許導演在虛擬場景中真實走動，搜尋和拍攝鏡頭，就好像他和辛巴一樣站在非洲大地上。

由於《獅子王》精準地重現了動畫版中的經典畫面，小至背景中飛舞的昆蟲與天氣變換，大至場景與人物的角度位置，不管是牛羚狂奔遷徒、獅子嘻戲打鬥、蟲蟲大餐等許多奇幻場景都一一如實呈現，甚至透過科技的推波助瀾讓視覺畫面更升級，到了最後就連專業人員也難以辨認CGI特效與真實畫面之間的差異。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



《獅子王》以近乎超現實的方式100%重現經典畫面，配上廣度、深度以及細緻度都升級的聲音包圍，真假莫辨的畫面被國外媒體喻為是當代電影最輝煌的技術呈現。導演強法夫洛表示：「這就像魔術一樣，我們正在培育嶄新的媒介。」如同《獅子王》傳達萬物生生不息的道理一般，他堅守經典的起源精神，更不畏艱辛地承擔責任開創出一條電影的革新之路。

許多觀眾看完《獅子王》首映會之後，反映極佳，不僅認為彷彿打開任意門，直接從影廳踏進非洲草原，動畫版粉絲對於見證當年感動再升級啜泣不止，還有沒有看過動畫版的年輕觀眾也相當喜愛，再度證明真正經典的作品，能夠跨越不同年齡與世代獲得相同的喜愛。北美預售開賣首日便打破迪士尼真人電影版預售紀錄，而台灣開賣至今突破7.4萬張預售票，一舉超越《玩具總動員4》成為迪士尼電影在台灣預售票房冠軍。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



除了小獅子辛巴成長蛻變的王者之路外，《獅子王》最令人期待的就是當年紅到拍外傳的綠葉組合疣豬「彭彭」與狐獴「丁滿」。這次由多次獲得艾美獎提名的喜劇演員賽斯羅根與比利埃西納獻聲配音，兩人傻萌又幽默的即興互動，生動的情緒透過聲音穿越銀幕感染了所有觀眾，每次出場都能勾起全場笑聲。

《獅子王》描述草原上榮耀國的國王獅子王木法沙，與妻子莎拉碧誕下小王子辛巴後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤心生不滿，辛巴的出生，意謂著刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴。年幼的辛巴誤以為自己闖了大禍，在罪惡感驅使下逃離了榮耀國，開始了長年的流放生涯，直到有一天，他的青梅竹馬母獅娜娜意外的闖入辛巴的世界，他才得知，原來刀疤繼承王位後，為所欲為，榮耀國的子民民不聊生，國家滿目瘡痍。聽到這樣的噩耗，成年後的辛巴，考驗他如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，重建草原的秩序。

《獅子王》將於7月17日在台上映。