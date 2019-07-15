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快訊／姜至奐認了性侵職員！　低頭謝罪2受害者：我會活著贖罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員姜至奐日前被爆家中囚禁2女涉嫌性侵，警方經過近1個禮拜的調查，他15日晚間透過律師認罪：「我承認所有的罪行，因為我而造成無法挽回的錯誤，導致受害者受到嚴重傷害，低頭著真心謝罪。」未來會乖乖接受所有判刑。

▲姜至奐被上銬現身道歉。（圖／CFP）

▲姜至奐15日晚間認了性侵。（圖／CFP）

姜至奐9日晚間被爆出性侵，在經紀公司聚餐結束後，邀工作人員到家裡喝酒，卻疑似把A、B 2位女職員關起來，性侵其中一位之後，又試圖對另一位性騷擾，最後因為A女偷偷傳訊求救，而遭警方緊急逮捕。對此，他疑似早有圖謀，受害者14日接受訪問時表示，手機沒有訊號，報警13次都失敗，最後只能透過wifi連接傳訊息給朋友，才因此獲救。

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▲姜至奐被上銬現身道歉。（圖／CFP）

▲姜至奐日前被上銬移送法院，15日終於認罪性侵。（圖／CFP）

經過一個禮拜的調查，姜至奐終於在15日晚間鬆口認罪，「我承認所有的罪行，因為我而造成無法挽回的錯誤，導致受害者受到嚴重傷害，低頭著真心謝罪。」向所有因案件受害的人表達歉意，並表示「我會接受所有應該承受的刑罰並活著贖罪。」

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