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蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！　影片PO網…蔡阿嘎挨轟不良示範

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月迎來兒子「蔡桃貴」，不時分享育兒生活，他14日在社群網站上傳一段超萌短片，是小孩坐在餐桌轉盤的畫面，卻意外引來部分網友不滿怒譙：「真是不好的行為！」不久後，他也出面說話了。

▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

▲▼蔡桃貴被放上餐桌轉盤。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

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▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

畫面中，可以看到蔡桃貴被抱到餐桌的轉盤上，一旁有大人推動轉盤，他則是好奇地到處張望，鏡頭後面能聽到蔡阿嘎的聲音說：「上菜啦！蔡桃貴喔快夾！來一盤蔡桃貴！」

▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

▲蔡桃貴的呆萌反應讓一群大人全笑翻。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

桌前有的人搞笑配合做出「夾蔡桃貴」的動作，有的人邊笑邊拿手機拍下這個畫面，全程呆萌的蔡桃貴逗得大人們哈哈大笑，蔡阿嘎也在貼文中笑說：「晚餐時間～幫大家上菜喔，這道是蔡桃貴！請慢用！趁熱吃趁熱夾！」卻不知此舉已經惹怒部份網友。

▲▼蔡桃貴「被放上餐桌轉盤」網戰翻！（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

▲蔡阿嘎回應網友的不滿言論。（圖／翻攝自Instagram／tsaigray2018）

有網友認為這是非常不好的行為，「畢竟是餐廳的餐桌，就算他很小很可愛也不能這樣！」還有人覺得此舉除了觀感不佳，有時候也很危險，但也有粉絲相信家長自有分寸，應該不會影響到後續的上菜。對此，蔡阿嘎則附上3個笑臉符號說：「感謝大家的提醒，往後會多加留意喔。」虛心接受網友意見。

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