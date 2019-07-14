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評審會議12小時「4小時在吵你」　蔡明亮《你的臉》抱走3大獎：狗屎運

記者洪文／台北報導

台北電影獎頒獎典禮13日圓滿落幕，導演蔡明亮作品《你的臉》橫掃最佳紀錄片、最佳導演以及最佳電影配樂等3項大獎。他自謙是「狗屎運」，因為他在典禮前一晚真的踩到狗大便，同時感謝評審對於他的自由創作給予肯定。

▲台北電影獎，最佳紀錄片你的臉，蔡明亮。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡明亮。（圖／記者林敬旻攝）

導演蔡明亮在臉書透露，典禮前一晚去飼料店買貓糧，結果出店時一腳踩到狗大便，當時心裡便想著：「要走狗屎運了！」結果後來評審團主席李烈告訴他：「我們都在罵你，你是來亂的！」另有評審告訴他：「吵了12個小時，有4個小時在吵你！」他笑說：「哪次不是這樣啊！所以說需要狗屎運！」

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▲台北電影獎，最佳導演蔡明亮。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡明亮。（圖／記者林敬旻攝）

雖然如此，導演蔡明亮依舊衷心地感謝評審，「就是越吵，界線越模糊，越吵，越多可能性，電影的樣貌逐漸清晰，電影原來可以這樣自由啊！」他也謝謝配樂家坂本龍一，「配樂得獎不意外，也替他開心，我會把獎座和我畫他的粉彩一起寄到紐約給他！」

導演蔡明亮臉書全文：

台北電影節的評審很賞臉 給了《你的臉》最佳紀錄片和最佳導演 還有坂本的最佳配樂 前晚 我在飼料店買貓糧 出店時一腳踩到狗大便 要走狗屎運了 我想

在後台遇見評審主席李烈 說我們都在罵你 你是來亂的 後來別的評審跟我透露 吵了12個小時 有4個小時在吵你 哈 哪次不是這樣啊 所以說需要狗屎運 真的

認真感謝評審們 就是 越吵界線越模糊 越吵越多可能性 電影的樣貌逐漸清晰 電影原來可以這樣自由啊

也感謝我的團隊 攝影兼燈光的小古 收音的育智和敏旭 音效的小曹跟子翔 製片組小聶 剪接鐘元 這回他沒得獎 但前途無量 才20幾歲 是我新片的攝影兼剪接 非常非常優

台北影業也是我要叩謝的 長期 一路顧好我所有片的品質 價錢也好談 還經年買我的咖啡送禮 完全就是胡仲光經理及同仁對我的疼惜

謝謝坂本龍一 配樂得獎不意外 也替他開心 我會把獎座和我畫他的粉彩一起寄到紐約給他

而我那三頭六臂的製片王雲霖 我無以銘謝 點滴心頭

啊 還要謝給拍第一筆資金拍《你的臉》的科瑞麗保養品牌 更要謝公共電視投入的後援資金 讓作品盡善盡美

行銷團隊的小侯 Maggie 阿德 光點華山團隊 近兩個月跟我在街頭 校園 辦公室買票的朋友 還有幫我募款完成把戲院變成美術館的朋友 我都感謝

還有那13張臉 12位長者+小康 謝謝

啊 還有中山堂
光點華山重上《你的臉》+《光》請大家告訴大家 謝謝你們

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蔡明亮, 你的臉, 台北電影獎, 台北電影節, 第21屆台北電影獎

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