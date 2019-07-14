韓美聲都在唱《阿拉丁》！樂童妹高音爆雞皮　400萬人看竟不是明星

記者吳孟庭／綜合報導

好萊塢改編動畫的《阿拉丁》在南韓掀起翻唱風潮，除了YouTuber搶著大展歌喉，例如翻唱界的女神J.Fla，還有樂童音樂家妹妹李秀賢、Red Velvet瑟琪、15&成員朴智敏、女團Dreamcatcher始娟，都被迪士尼親自留言按讚！以下就整理不可錯過的韓星翻唱版本。

▲南韓美聲全都在唱《阿拉丁》！樂童妹高音爆雞皮，最多人看是她。（圖／翻攝自YouTube／JFlaMusic、Mochipeach）

1. 知名YouTuber J.Fla最多人看

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南韓知名翻唱YouTuber J.Fla兩周前上傳《Speechless》，就多達400萬點閱，最多人看的竟然不是韓星。不過她其實2013年曾以solo歌手出道，後來在YouTube因翻唱一首《We Don't Talk Anymore》爆紅（該影片現在有6億點閱呢！）～

（影片來源：YouTube JFlaMusic）

2. 樂童音樂家李秀賢歌聲爆雞皮

來自YG娛樂的兄妹團體樂童音樂家，妹妹李秀賢因為清亮的嗓音而聞名，在蒙古長大的他們對英文也很在行，發音超級棒，許多人都說這首歌聽到起雞皮疙瘩！

3. 15&朴智敏爆發嗓音

樂童音樂家是選秀節目《KPOPSTAR》第二季冠軍，那第一季冠軍就是後來以雙人女團15&出道的朴智敏，以一首《Over the Rainbow》驚豔全場！她曾移民泰國生長，英語也精通，翻唱版本可以聽到她渾厚的嗓音。

（影片來源：YouTube 뮤플리）

4. Dreamcatcher主唱始娟

女團Dreamcatcher其實已經出道將近5年了，但其實有不少人才在這個7人團體裡，主唱始娟就是其中之一。她在氣音運用與真假音的轉換游刃有餘，迪士尼也有留言拍手認證唷！

（影片來源：YouTube Dreamcatcher official）

5. 元祖偶像S.E.S. BADA

想念第一代韓流的朋友，一定會很懷念BADA的聲音，已經39歲的她，肺活量與爆發力還是很強大，比起其他人，她肢體動作跟表情都好豐富，對歌唱真的很有熱情啊！

（影片來源：YouTube BADA OFFICIAL）

6. Red Velvet瑟琪清唱舞蹈難不倒

瑟琪在女團Red Velvet是舞蹈擔當，但卻在IG放上《Speechless》幾近清唱的版本，歌喉讓粉絲聽了耳朵都要融化，大讚根本美聲公主。不僅如此，她還演唱過《魔髮奇緣》的主題曲《I See the Light》，不時用美聲驚艷粉絲！