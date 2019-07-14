鄭秀文浮誇造型曝光…網驚「好像貴賓狗」　腳踩18cm恨天高

記者劉宜庭／綜合報導

香港歌手鄭秀文雖在4月經歷老公許志安出軌傷痛，仍打起精神準備「FOLLOWMi」巡迴演唱會，事隔3個月，終於在12日正式登上紅磡體育館開唱，不過，其中一套演唱會服裝，華麗又浮誇的造型，意外成為眾人關注亮點、掀起熱議。

▲鄭秀文12日在紅磡體育館開唱，浮誇造型意外掀起討論。（圖／CFP）



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演唱會上，鄭秀文除了發揮天后級歌唱水準，展現實力派唱功，讓現場觀眾聽得如癡如醉，造型百變的她，期間更變換多套戰袍。當演唱招牌歌曲《終身美麗》時，她穿著全白羽絨裝開場，不僅頭上戴著巨型絨毛帽，腳上更踩著18cm超高恨天高，加上浮誇的衣服澎度，被部分網友笑虧宛如「貴賓狗」、「白色小鳥」，意外引發討論，不過大部分粉絲仍力挺，認為女神在表演服裝上十分用心，也讓開場畫面更顯曾次感。

▲鄭秀文腳踩18cm恨天高。（圖／CFP）



此外，鄭秀文這回舉辦演唱會，被發現歌單去掉了跟許志安合唱的《唯獨你是不可取替》和《其實你心裡有沒有我》，在唱完歌曲《傷》之後，也感性說出一段意味深長的台詞：「如果有什麼事發生，讓你遍體鱗傷，但在痛過之後，你們的愛情將會變成世界之最。」

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