尼克正式提親！　Ashly爸爸沉默到最後…鬆口「只交代1句話」萬人哭爆

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」尼克跟女友Ashly交往多年，趁1月女方過生日時，在信義區大街下跪求婚成功，收穫滿滿祝福。不過，他坦言求婚只是種邀請，「我其實沒有經過她爸媽的同意」，因此近日特地飛往香港，帶著精心製作的「提親企劃書」，希望能成為Ashly爸媽點頭接受的女婿！

▲尼克1月向Ashly求婚成功。（圖／翻攝自臉書／這群人 尼克）

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尼克雖然事先做好萬全準備，但在妹妹幫忙記錄的鏡頭前，仍緊張坦言「有一點沒把握」。他都已經飛到香港、抵達Ashly家門口，卻還是緊張到無法走進去，在門前猶豫不決，遲遲無法按下電鈴，深呼吸好幾次，甚至一度脫口「還是算了」，最後才終於鼓起勇氣進門。

▲尼克上門向Ashly的爸媽提親。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

為了向Ashly爸媽展現誠意，尼克製作了一份「提親企劃書」，從自我介紹開始，認真說明自己的性格、職業、家庭背景，平時跟Ashly怎麼一起管理金錢等等，「因為對你們來說，我是陌生人，所以我想要準備一些資料，讓你們知道我、了解我，才可以接受這段婚姻嘛。」

▲尼克自製提親企劃書。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克介紹完自己的身家背景，又說到婚後生活，強調絕對不會讓Ashly辛苦，「我是娶她來享受的」，最後向女方的爸爸媽媽承諾：「我，王士維，不是到了要結婚的年紀，不是被爸爸媽媽逼著要結婚而娶你女兒的。我是真的愛她，我真的覺得她是我生命當中的那個女人，我應該要給她一個名分。」

▲尼克鼓起勇氣向Ashly的爸媽提親。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

Ashly的爸媽一直專心聆聽，然而只有媽媽不時點頭、笑著回應幾句，爸爸則是從頭到尾都保持沉默。直到尼克說出「請放心把女兒交給我」，Ashly的爸爸才終於開口：「如果你有一天不愛她了，你不要打她，不要罵她，只要把她還給我就好了。」短短幾句話，卻流露父親對女兒的深深不捨。

▲Ashly爸爸一句話，感動萬名網友。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克透過影片記錄這段提親過程，13日在YouTube上一公開，就引起網友熱烈回應。許多人都被Ashly爸爸的話感動，大呼「爸爸講的那句太催淚」、「哭爆，爸爸都是很愛女兒的」、「最後說了那句話，真的讓我哭到一個不行」、「內有洋蔥」，也都恭喜尼克順利提親成功，「期待婚禮。」