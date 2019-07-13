《蜘蛛人：離家日》原本這位英雄有客串！「導演否決」原因曝光

記者林映妤／綜合報導

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》在全球熱賣，首周便進帳新台幣182億元，劇情卡司與彩蛋片尾都掀起討論。漫威系列電影執行製片埃里克卡羅爾（Eric Carroll）曾受訪透露《蜘蛛人：離家日》原本希望讓「獵鷹」客串，但最後點子被否決而沒能成真。

▲▼《蜘蛛人：離家日》原本想過讓其他英雄客串。（圖／索尼影業提供）

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近來導演強華茲（Jon Watts）接受《ScreenRant》訪問，回應當初找安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演的新任「美國隊長」，也就是「獵鷹」山姆威爾遜回歸《蜘蛛人：離家日》的點子，「從來沒有真正決議過這件事」。

《蜘蛛人：離家日》前半段，神盾局長尼克福瑞就透露，奇異博士、雷神索爾以及驚奇隊長不是不在地球上，就是忙著在外太空戰鬥，但一直沒點名這位新任美國隊長，於是為電影留下伏筆。

▲▼獵鷹成為新一任美國隊長。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照／《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

一直是美國隊長最佳夥伴的獵鷹，在《復仇者聯盟：終局之戰》片尾正式接下了美國隊長的盾牌，成為新一任美國隊長。漫威影業高層表示，獵鷹其實原本會客串《蜘蛛人：離家日》，但因為導演強華茲希望把電影重心放在小蜘蛛的成長與心境轉變上，所以不希望其他英雄出現模糊焦點。

《ScreenRant》也認為，如果新任美國隊長在《蜘蛛人：離家日》就先曝光，那麼屆時影集《酷寒戰士與獵鷹》釋出，就沒有驚喜了。