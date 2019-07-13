記者鄭又菡／綜合報導

電影版《獅子王》雖然影評惹爭議，但話題依舊不斷燃燒，找來黃金陣容替角色配音注入強大的靈魂。現在更有消息指出歌神張學友即將與美國超級天后碧昂絲（Beyoncé）一起合唱經典神曲《Can You Feel The Love Tonight》的大陸版推廣曲。

▲張學友及碧昂絲共同合唱獅子王經典神曲。（圖／翻攝自獅子王臉書、張學友官方網站）

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據國外電影媒體《Deadline》報導指出，《獅子王》的大陸推廣曲將由張學友及在劇中幫女主角「娜娜」所配音的碧昂絲共同合唱，重新詮釋了這首經典歌《Can You Feel The Love Tonight》。這首歌的原唱是傳奇音樂教父艾爾頓強（Elton John），曾經憑著這首歌奪得多項大獎，第67屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、第52屆金球獎最佳原創歌曲獎，以及第37屆格萊美音樂獎最佳流行男歌手獎。

▲張學友及碧昂絲共同合唱獅子王經典神曲。（圖／翻攝自獅子王臉書、環球音樂）

對於分別來自東西方的兩大天王天后級歌手一起合作，網友驚喜表示，「這個合作簡直太震撼了」、「世紀合作」、「神仙組合！」更想不到有一天這兩人的名字竟然會出現在一起。