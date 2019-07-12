記者吳孟庭／綜合報導

由少女時代林潤娥、男演員曹政奭主演的新片《極限逃生》，講述一起毒氣外洩事件，兩人要運用自己的經驗逃出這場恐怖災難。平常給人柔弱印象的潤娥卻成為劇組公認的「體力王」，跑得比男主角還快，而曹政奭也坦言，少女時代裡面最喜歡的就是潤娥，大讚模樣就跟「精靈一樣！」

▲《極限逃生》潤娥跑超快 曹政奭看傻！（圖／車庫娛樂提供）

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曹政奭本來還擔心潤娥的體力會不會吃不消，他表示：「電影中有許多奔跑或翻滾的場面，我在開拍前，花了許多時間訓練體能。但後來發現潤娥的體力相當好，拍攝時的動作比我還快，她翻得更多，而且還更遠，令我驚慌失措。」

潤娥則害羞地說：「我原本很擔心自己的體力，但政奭哥令人相當安心，又很活潑，他讓我感受不到疲憊，能打起精神繼續拍攝。」而《極限逃生》也是她首度擔綱主角的電影，「繼《機密同盟》後，這是睽違已久的電影作品，也是我第一次擔任電影主角。覺得很期待，也很好奇大家會有什麼樣的反應。」

▲潤娥挑戰大動作電影《極限逃生》。（圖／車庫娛樂提供）

曹政奭坦言少女時代最愛成員就是潤娥，這次如願合作狂讚，「她有許多爽朗又帥勁的面貌，每個模樣都很棒，就像精靈一樣。人真的很好，當我跟孔曉振說這次我要和潤娥合作時，她也說我真有福氣。拍攝時我們的默契很好，休息聊天時我們的笑點又很像。」

潤娥則表示曹政奭總能讓拍攝氣氛變得很愉快，對此男主角苦笑說：「這是誤會。因為很害怕要上到高處，為了要緩解緊張感，就故意開玩笑還彈吉他，其實我真的很怕吊鋼絲。」

▲曹政奭新片有許多極限體能挑戰。（圖／車庫娛樂提供）

《極限逃生》敘述失業魯蛇「永南」（曹政奭 飾），與大學社團學妹「意珠」（林潤娥 飾）遭遇前所未有的毒氣外洩事件，他們將運用自己經驗逃出這場恐怖的災難，過程辛酸又爆笑，是一部新型態的災難逃生電影，台灣預計於8月30日正式上映。

▼《極限逃生》預告。（影片來源：YouTube 車庫娛樂）