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李多熙親口唱《請輸入檢索詞WWW》原聲帶！6首爆雞皮OST原唱大有來頭

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

最近大家瘋狂討論的韓劇《請輸入檢索詞WWW》大家追起來了沒？除了台詞與劇情讓人看得欲罷不能之外，米親妞今天要推薦的是爆好聽的原聲帶！除了有女團獻聲，還有許多不可錯過的好聲音，連劇中演員李多熙都有演唱喔！以下是已經發表的6首OST單曲！

1. O3ohn《在我們之間創造銀河（우리 사이 은하수를 만들어）》

（影片來源：YouTube Yi_Shyan，如遭刪除敬請見諒。）

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剛開始聽到還以為是hyukoh樂團主唱吳赫的聲音，讓我嚇了一跳！但查完才發現是一名叫做O3ohn的男歌手（唸法是O John）。其實他曾經和ZICO一起演唱過《陽光先生》的OST《Shine Your Star》，也演唱過《客：the guest》OST《Somewhere》。

▲韓歌手O3ohn即將來台開唱。（圖／The Wall Live House提供）

▲韓歌手O3ohn即將來台開唱。（圖／The Wall Live House提供）

他不但在知名節目《柳喜烈的寫生簿》獲觀眾票選冠軍，下周也將於18日在台北The Wall Live House開唱，歌迷終於可以親耳聽聽他具有魅力的現場歌喉！
2. Elaine《SEARCH》

（影片來源：YouTube JRUOST，如遭刪除敬請見諒。） 

音樂響起的時候，因為是全英文，還以為是外國女歌手，其實Elaine是一位不到25歲的韓國女歌手。雖然名字沒有知名度，但她也唱過不少原聲帶，例如《阿爾罕布拉宮的回憶》、《陽光先生》、《戀愛的發現》等，是非常超齡有韻味的嗓音！
3. 張凡俊《若是觸手可及（손 닿으면）》

（影片來源：YouTube tvN DRAMA） 

張凡俊不用說了，出身自樂團Busker Busker，雖然現在樂團已暫停活動，張凡俊個人發行專輯闖蕩樂壇，但識別度高的歌喉一聽就知道是他唱的！他的聲音總給人一種療癒的氛圍，彷彿下班後聽完能夠獲得治癒一般舒服。
4. Sam Kim《香氣（향기）》

（影片來源：YouTube Stone Music Entertainment）

Sam Kim由選秀節目《K-pop Star 3》獲得亞軍，韓裔美籍的他今年才21歲，與生俱來的美式R&B風格，融合在他低吟的嗓音中，有著超越年齡的男人味。是一聽再聽會上癮的音樂！
5. MAMAMOO《WOW》

（影片來源：YouTube Stone Music Entertainment）

女團MAMAMOO雖然不是第一次獻唱OST（《鬼怪》、《大力女子都奉順》等都有演唱過），但卻是我最喜歡的一首，《WOW》輕快旋律搭配著戲劇中3位女強人的畫面，有著都會女性的俐落與時髦感，而且MAMAMOO有4名成員，彷彿代表各種職場女生唱出自己的聲音，很喜歡各種嗓音交疊卻又不衝突的和諧！
6. 李多熙《電視上看到的你（Tv에서 보는 그대 모습은）》

（影片來源：YouTube JRUOST，如遭刪除敬請見諒。）

沒錯！李演員第一次演唱戲劇OST就是獻給這部劇啦！雖然她的歌喉沒有歌手專業，但《電視上看到的你》非常符合車賢一角在劇中的心境，愛上了電視裡的人物的「粉絲」心情！也多給李多熙一點鼓勵吧！

《請輸入檢索詞WWW》只剩四集，大家一起等待結局之前，一起復習這些OST吧！

米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。►看更多米親妞專欄文章

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關鍵字

請輸入檢索詞WWW, OST, 李多熙, O3ohn, MAMAMOO, 張凡俊, Sam Kim, Elaine, 日韓風

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