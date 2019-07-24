ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家專訪／《WWW》歌手O3ohn登太陽970萬IG！合作ZICO被這點驚訝

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭／獨家專訪

南韓歌手O3ohn（唸法是O John）這個名字雖然還不夠出名，但如果有在追正在熱播的韓劇《請輸入檢索詞WWW》，或是看過去年大熱劇《陽光先生》，一定對他的歌聲不陌生。上週他坐下來與《ETtoday》單獨專訪，暢聊與ZICO、太陽認識的契機，揭露兩位KPOP偶像巨星許多不為人知的幕後故事。

▲韓國歌手O3ohn專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國歌手O3ohn上週在the Wall開唱。（圖／記者林敬旻攝）

聲音獨具魅力，總是能緩緩唱出劇中主角心聲的O3ohn，上周與《ETtoday》記者見面，嗓音的主人終於現身！他頂著爆炸捲捲的Afro頭，似乎想把眼睛藏在頭髮裡面，是一個害羞的26歲男孩，但請他演唱歌曲時，聲音宏亮、爆發力十足，歌聲穿透、響徹整個會場。

請繼續往下閱讀...

剛好遇上颱風侵台，O3ohn事前坦言好焦慮，「幾天前聽說表演可能會取消，真的非常擔心，認真準備了很多，差點就要化為烏有，還好颱風走了，也很安全地到達（台灣），能夠表演感到很開心。」

O3ohn因《WWW》演唱主題曲《在我們之間創造銀河（우리 사이 은하수를 만들어）》，讓許多劇迷漸漸認識他，但其實早在去年的夯劇《陽光先生》，他就演唱過知名製作人兼偶像歌手ZICO製作的全英文歌曲《Shine Your Star》。

記者求證他的英文發音這麼好，從哪學？O3ohn表示從沒出國留學過，只是從小對英語文化的喜愛，經常聽英文歌、看外國電影而已。至於跟ZICO的合作更是一場巧合！

O3ohn回憶，「歌曲差不多完成的時候，其中一個製作人突然聯繫我，說原本歌唱的地方沒辦法唱，很緊急地來找我，我說我可以就很臨時跑去唱，那時候ZICO也在現場，跟我介紹這是他製作的歌曲，是非常偶然、也非常幸運地一起合作了這首歌。」

▲韓國歌手O3ohn專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲O3ohn演唱過《WWW》、《陽光先生》等知名OST。（圖／記者林敬旻攝）

坦言原本跟ZICO不認識，是透過製作人朋友才搭上線，還透露ZICO工作錄音的方式，他說，「ZICO是很注重細節的人，要求很確實，什麼部分用什麼方式唱比較好，指導非常細微，其實我不知道他會自己唱歌曲的導唱，所以一開始並不知道demo版本的聲音就是ZICO本人的，是我後來問是誰唱的，他才說是他自己的聲音，心想原來他唱歌也唱得這麼好啊！」

▲太陽與O3ohn合照。（圖／翻攝自太陽IG）

▲O3ohn曾與太陽合照，登上太陽970萬人追蹤的IG。（圖／翻攝自太陽IG）

如果喜歡BIGBANG太陽，對O3ohn的臉蛋也許會有印象，因為他2017年曾經出現在太陽本人的IG上。他解釋當時的緣分，「小時候其實是BIGBANG的粉絲，後來我發專輯活動了一陣子，有一天太陽IG居然追蹤我，當然我這之前就已經追蹤他了，當時有私訊說『謝謝』。」太陽主動關注他，為兩人結下了緣分。

「後來過了不久BIGBANG剛好舉辦演唱會，我私訊他說我會去，會很盡興地觀賞，他就說你要不要來後台，我給你簽名CD，所以我就過去拿CD了，不過這之後就沒有再見面了。是第一次但也是最後一次！」沒能再見好可惜，O3ohn也回應，「很可惜吧！」

▲韓國歌手O3ohn專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲O3ohn的實力被ZICO、太陽等歌手肯定。（圖／記者林敬旻攝）

因為屬於剛竄起的獨立歌手，O3ohn對海外歌迷來說都還稍嫌陌生，雖然有與ZICO與太陽算不上深厚的姻緣，但卻也代表了連頂級歌手都認證他的才華！下一篇將更詳述O3ohn是什麼樣的歌手，以及連他也認證外型像極了一位好萊塢大咖演員！

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

蘇慧倫爆5年婚變！　老公「酒後說溜嘴」婚前婚後3原因心很累：撐不下去

蘇慧倫爆5年婚變！　老公「酒後說溜嘴」婚前婚後3原因心很累：撐不下去

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

爆出軌王瞳！馬俊麟公開致歉妻…認「婚姻出問題」：是我無知

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

O3ohn, ZICO, , 太陽, 請輸入檢索詞WWW, 陽光先生, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影
  2. 6歲粉絲喊劉亦菲「姐姐」被糾正！　「真實年紀」網一查驚呆：仙女就是大氣
  3. 獨家專訪／《WWW》歌手O3ohn登太陽970萬IG！合作ZICO被這點驚訝
  4. 路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」
  5. 雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆
  6. 陸劇情侶檔爆分手！　「兩度合作狂灑糖」戲外鬧不合…2男神躺槍
  7. 獨家／「經紀人們」準備！BTS手遊官方證實：還有另一款　角色設定秘辛公開
  8. 《聲林之王》呂學翰8月31日開唱！　嘉賓找來金曲獎得主
  9. 「最容易劈腿3星座」　第一名雙子…專家預言：容易走心！
  10. 甩開言承旭緋聞！安心亞直接跟「月老」談戀愛：我拜祂就哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366