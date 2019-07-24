獨家專訪／《WWW》歌手O3ohn登太陽970萬IG！合作ZICO被這點驚訝

記者吳孟庭／獨家專訪

南韓歌手O3ohn（唸法是O John）這個名字雖然還不夠出名，但如果有在追正在熱播的韓劇《請輸入檢索詞WWW》，或是看過去年大熱劇《陽光先生》，一定對他的歌聲不陌生。上週他坐下來與《ETtoday》單獨專訪，暢聊與ZICO、太陽認識的契機，揭露兩位KPOP偶像巨星許多不為人知的幕後故事。

▲韓國歌手O3ohn上週在the Wall開唱。（圖／記者林敬旻攝）

聲音獨具魅力，總是能緩緩唱出劇中主角心聲的O3ohn，上周與《ETtoday》記者見面，嗓音的主人終於現身！他頂著爆炸捲捲的Afro頭，似乎想把眼睛藏在頭髮裡面，是一個害羞的26歲男孩，但請他演唱歌曲時，聲音宏亮、爆發力十足，歌聲穿透、響徹整個會場。

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剛好遇上颱風侵台，O3ohn事前坦言好焦慮，「幾天前聽說表演可能會取消，真的非常擔心，認真準備了很多，差點就要化為烏有，還好颱風走了，也很安全地到達（台灣），能夠表演感到很開心。」

O3ohn因《WWW》演唱主題曲《在我們之間創造銀河（우리 사이 은하수를 만들어）》，讓許多劇迷漸漸認識他，但其實早在去年的夯劇《陽光先生》，他就演唱過知名製作人兼偶像歌手ZICO製作的全英文歌曲《Shine Your Star》。

記者求證他的英文發音這麼好，從哪學？O3ohn表示從沒出國留學過，只是從小對英語文化的喜愛，經常聽英文歌、看外國電影而已。至於跟ZICO的合作更是一場巧合！

O3ohn回憶，「歌曲差不多完成的時候，其中一個製作人突然聯繫我，說原本歌唱的地方沒辦法唱，很緊急地來找我，我說我可以就很臨時跑去唱，那時候ZICO也在現場，跟我介紹這是他製作的歌曲，是非常偶然、也非常幸運地一起合作了這首歌。」

▲O3ohn演唱過《WWW》、《陽光先生》等知名OST。（圖／記者林敬旻攝）

坦言原本跟ZICO不認識，是透過製作人朋友才搭上線，還透露ZICO工作錄音的方式，他說，「ZICO是很注重細節的人，要求很確實，什麼部分用什麼方式唱比較好，指導非常細微，其實我不知道他會自己唱歌曲的導唱，所以一開始並不知道demo版本的聲音就是ZICO本人的，是我後來問是誰唱的，他才說是他自己的聲音，心想原來他唱歌也唱得這麼好啊！」

▲O3ohn曾與太陽合照，登上太陽970萬人追蹤的IG。（圖／翻攝自太陽IG）

如果喜歡BIGBANG太陽，對O3ohn的臉蛋也許會有印象，因為他2017年曾經出現在太陽本人的IG上。他解釋當時的緣分，「小時候其實是BIGBANG的粉絲，後來我發專輯活動了一陣子，有一天太陽IG居然追蹤我，當然我這之前就已經追蹤他了，當時有私訊說『謝謝』。」太陽主動關注他，為兩人結下了緣分。

「後來過了不久BIGBANG剛好舉辦演唱會，我私訊他說我會去，會很盡興地觀賞，他就說你要不要來後台，我給你簽名CD，所以我就過去拿CD了，不過這之後就沒有再見面了。是第一次但也是最後一次！」沒能再見好可惜，O3ohn也回應，「很可惜吧！」

▲O3ohn的實力被ZICO、太陽等歌手肯定。（圖／記者林敬旻攝）

因為屬於剛竄起的獨立歌手，O3ohn對海外歌迷來說都還稍嫌陌生，雖然有與ZICO與太陽算不上深厚的姻緣，但卻也代表了連頂級歌手都認證他的才華！下一篇將更詳述O3ohn是什麼樣的歌手，以及連他也認證外型像極了一位好萊塢大咖演員！