獨家專訪／O3ohn承認撞臉ㄇㄉㄈㄎ！上《柳喜烈》爆紅坦言有遺憾

記者吳孟庭／獨家專訪

南韓歌手O3ohn唱紅韓劇原聲帶，包含《陽光先生》、《請輸入檢索詞WWW》，歌聲擁有獨特魅力的他，上周來台舉辦小型演唱會，很意外竟有不少人認識他。現在留著招牌Afro爆炸頭，坦言「短期內不會改變髮型」，倒是之前留短髮，最常被說像「ㄇㄉㄈㄎ」好萊塢巨星，也首度暢談爆紅後心情。

▲韓國歌手O3ohn日前在台北開唱。（圖／記者林敬旻攝）

O3ohn的名字特別，許多人都好奇到底要怎麼發音？他上周接受《ETtoday》獨家專訪，說明藝名由來，他本名姓吳，韓文唸「오（喔）」，大學專攻俄語系因此取名加入巧思，「這是小時候就有的暱稱，唸起來是Ojohn，因為俄文字母J跟3長得很像，最後寫成O3ohn。」

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1993年3月生，今年才26歲的O3ohn，在solo之前，早在2016年10月便發行首張EP展開歌手生涯，在更早之前則是和好友組樂團，擔任吉他手，演藝資歷其實不算短。好萊塢歌手約翰梅爾（John Mayer）是他的音樂啟蒙，到現在還非常喜歡，但如果要選出其他欣賞的歌手，O3ohn坦言喜歡韓國藝人Chiyoonhae、台灣歌手則愛聽樂團「落日飛車」。

▲O3ohn接受《ETtoday》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

他從樂團苦熬，問O3ohn是否曾經想要放棄，或是對自己選擇的這條路感到遲疑？他老實回答，「剛開始做音樂，大概第一張專輯發行之前的時候，經常會這樣想，但現在完全不會了。我為什麼要做音樂，是因為它是最能夠激起我興趣的一個領域，要是對音樂開始失去興趣，也許會朝別的事情努力也說不定吧！」

以歌手出道將近3年，去年因為受邀上音樂節目《柳喜烈的寫生簿》而瞬間爆紅。O3ohn回憶，「很緊急地收到了（節目）邀請，還沒有準備得很充足的情況下就出演了，非常興奮但錄影的時候也很緊張，如果能多點準備的話應該更好，留下了一點遺憾。」至今演唱了多部戲劇OST更為人知曉，他坦言漸漸感受到人氣變高，「現在表演有更多人來看，這時候就會感受到知名度好像真的有提升，覺得要更加努力了！」

▲O3ohn唱紅不少OST，在台灣開始有知名度。（圖／記者林敬旻攝）

被問到目前夯劇《WWW》中演唱的《在我們之間創造銀河（우리 사이 은하수를 만들어）》的製作歷程，O3ohn說他只是負責演唱，並沒有參與創作，「因為歌曲本身不太難唱，比想像中更快就錄完了，用愉悅的心情唱出來，又能飽含我聲音的特色，覺得很滿意！」尤其唱別人寫的歌好處是「比起我自己的音樂，負擔感更少一點，能以更輕鬆的心情集中在唱歌上面，這點我覺得很好。」

由於認知度提高，臉蛋也開始被人記住，O3ohn笑說常被人說外型長得像Rapper BewhY，甚至是好萊塢演員山繆傑克森（Samuel Jackson）！他本人也認證，「（山繆傑克森）是我很喜歡的演員，從很小就開始被說很像。尤其短頭髮的時候，一直被說很像。」我們也請他唸出注音「ㄇㄉㄈㄎ」，也就是山繆傑克森招牌台詞「Mother Fucker」，他大笑後竟認真對著鏡頭唸出來，非常親切又幽默！

▲O3ohn竟然被指撞臉山繆傑克森。（圖／翻攝自網路）

▲O3ohn看到山繆傑克森唸「ㄇㄉㄈㄎ」影片，自己也笑出來。（圖／記者林敬旻攝）

最後問他有沒有要換髮型的打算？O3ohn認真回答，「因為現在這個很方便造型，會維持這個風格。」至於人生座右銘現在是「感恩吧」，最近開始喜歡被訪問的他，竟然興起上脫口秀節目的興趣了，越來越發光的O3ohn，更許願明年可以到更多地方旅行，也希望能再來台灣演出。

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