葛仲珊夯曲多是夢來的！　揭「旋律清醒夢」天賦：醒來就記下

記者盧薇淩／台北報導

「嘻哈皇后」Miss Ko葛仲珊10日特地從美國飛回台，擔任「台大流行音樂歌唱營（流唱營）」一日講師，現場化身「葛教授Miss Ko」，以嘻哈老師的身分與台下同學分享她的嘻哈創作人生。幽默風趣，帶點美式風格的教法讓葛教授Miss Ko當場大受學生歡迎，而她也分享自己許多曲子旋律都是「做夢來的」，引起全場同學疑惑追問。

▲葛仲珊到校園上課。（圖／環球提供）

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流唱營今年已邁入第五屆，被年輕學生封為是暑假最夯音樂營隊，名額超難搶，每年都邀請最受學生喜愛的歌手來擔任一日講師，去年阿妹張惠妹就曾受邀到校園來擔任營隊的講師。葛仲珊為了10日的「皇后區的皇后 葛仲珊分享會」特地回台，旋風快閃24小時，凌晨5點才剛落地就開始備課，準備前往校園上課，課堂上也絲毫不見「葛老師」有時差影響，她大方分享曲子很多是「做夢來的」，讓台下同學疑惑追問「怎麼可能！？」

葛仲珊為學生解惑，順便來場雙語教學，說這叫做：「Lucid dreaming（清醒夢）」是在意識清醒下所做的夢，自己常在夢中夢見旋律，醒來後立刻能記錄下來，上張專輯很多曲子旋律和歌詞如《皇后區的皇后》都是這樣夢出來的，超神奇獨特的作曲方式讓台下的同學嘖嘖稱奇，還互相交頭接耳大讚，葛老師實在太可愛。

▲葛仲珊歌曲許多都是「夢來的」。（圖／環球提供）



葛仲珊也和大家分享最近在家裡簡單生活的經驗。此次擔任講師的車馬費雖不及跨海來回的機票，但絲毫不減她要來上課的熱情，課堂中一一為同學解答，如何用電腦做出一首首好聽的音樂，最後，她在講堂上呼籲學生，對任何事情都要用力嘗試，「Dare to Fail」不怕失敗，勇敢去做想做的事情，這也是她堅持的「態度」。