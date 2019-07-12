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Ailee回歸爆遭三大電視台「封殺」！　粉絲氣炸要公司出面解釋

記者古靜兒／綜合報導

出道7年的南韓鐵肺歌后Ailee 7月2號帶著第二張正規專輯《butterFLY》回歸樂壇，暌違將近2年的個人作品令粉絲都非常期待。眾所周知南韓歌手和偶像團體只要發行新曲，通常都會上遍各大音樂放送以及綜藝節目宣傳，然而Ailee的打歌舞台卻遲遲未出現，甚至疑似被南韓三大電視台的音樂放送節目「封殺」，令粉絲相當擔心。

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

偶像新歌回歸的打歌舞台，除了能夠增加曝光率和宣傳之外，也是和粉絲溝通的另一管道，因此沒辦法在舞台上見到久久未出現的Ailee，粉絲都覺得相當失望。

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Ailee其實在回歸前一天就於直播上和粉絲互動時提到，這次的回歸不會上音樂節目打歌宣傳，雖然當時有傳是因為和經紀公司YMC溝通上出現問題，但最後事情也不了了之。另外有粉絲發現，原本已經敲定要她出演的KBS知名音樂節目《柳熙烈的事件簿》莫名被取消，甚至和YMC頗有交情的記者更在她回歸後接連報導負面新聞，種種打壓讓粉絲們氣憤不已。

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

雖然其中原因尚未被查明，但粉絲也紛紛在各大社交網站上為Ailee應援，並要求YMC出面說明，只是經紀公司目前還沒有任何回應。事實上，這也不是YMC第一次引發對旗下藝人壓榨的爭議，之前負責南韓大型選秀節目《Produce 101》系列誕生的國民偶像I.O.I和WannaOne的演藝活動時，就曾多次被粉絲抗議根本是血汗公司。

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

▲Ailee回歸遲遲未有打歌舞台，疑遭公司打壓。（圖／翻攝自Twitter／Ailee）

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Ailee, butterFLY, YMC

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