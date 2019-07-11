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李榮浩求婚楊丞琳閃照「他拍的」　金勤爽曬3人同框：找到生命中滿分的人！

記者陳芊秀／綜合報導

歌手楊丞琳和李榮浩相戀4年，終於在男友34歲生日這天答應求婚，好友金勤同時也曬出海照，引發外界好奇「金老師一定也在！」對此金勤11日晚間曬出3人合照，公開祝福好友「找到生命中滿分的人真的太幸福了！」

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▲▼金勤曬閃照，證實見證好友楊丞琳被求婚。（圖／翻攝自微博／金勤） 

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▲金勤曬閃照，證實見證好友楊丞琳被求婚。（圖／翻攝自微博／金勤）

金勤曬出一連串新人同框照，包括李榮浩海上垂釣，楊丞琳雙手環抱，同時還有3人在遊艇上抱在一起，證實外界好奇。他見證好友答應求婚過程，PO長文祝福：「浩想知道，妳的一百分會給怎樣的人，結果他自己找到了答案……。」

▲▼金勤曬3人同框照，見證好友楊丞琳結婚。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲金勤曬閃照，楊丞琳環抱李榮浩，見證好友甜蜜時刻。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲▼金勤曬3人同框照，見證好友楊丞琳結婚。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲金勤曬3人同框照，李榮浩大手環抱2人，楊丞琳靠著好友比「耶」手勢。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲▼金勤曬3人同框照，見證好友楊丞琳結婚。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲金勤拍下比心手勢，祝福好友楊丞琳升格人妻。（圖／翻攝自微博／金勤）

網友激動回應「謝謝金老師，放閃了」、「一猜就是你拍的呀，你也肯定是一百分的人」、「原來是你拍的合影」、「求婚的時候，有最好的朋友在，真好！」眾人求金勤放出影片，「原來金老師也有去啊，求婚影片拿出來」、「請把求婚視頻（影片）放出來」、「也希望金老師快點找到對的人。」

▲▼金勤曬3人同框照，見證好友楊丞琳結婚。（圖／翻攝自微博／金勤）

▲金勤寫下長文祝福。（圖／翻攝自微博／金勤）


【金勤微博全文】

「浩想知道，妳的一百分會給怎樣的人」
結果他自己找到了答案❤❤

浩真的是一百分的人

妳也是他一百分的人

能找到生命中滿分的人真的太幸福了
非常喜悅與感動
超級為你們倆開心❣❣❣❣❣
最美好的祝福給最愛的你們
生日快樂❤求婚紀念日快樂❤

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